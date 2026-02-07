Травма руки, песня Симоньян, рождение внука: как живет певица Жасмин

Заслуженная артистка России Сара Манахимова (Жасмин) продолжает развивать карьеру певицы. Что известно о ее личной жизни, новых песнях и отношении к спецоперации?

Чем известна Жасмин

Жасмин родилась 12 октября 1977 года в Дербенте, окончила медицинский колледж. В студенческие годы играла в КВН, где выступала в музыкальных номерах.

Карьеру певицы Жасмин начала развивать в 1999 году, выпустив песню «Так бывает». Спустя год она презентовала композицию «Долгие дни», которая принесла ей широкую популярность и стала лауреатом фестиваля «Песня года». За годы карьеры исполнительница выпустила более 50 синглов, наиболее известные из которых: «Летний лень», «Дольче вита», «Перепишу любовь», «Руки в рукава», «Ты далеко», «Загадай», «Дежавю» и другие.

Что известно о личной жизни Жасмин

Первым супругом Жасмин стал ресторатор Вячеслав Семендуев. Они поженились в 1996 году, спустя год у пары родился сын Михаил. Спустя девять лет совместной жизни они развелись.

Тогда в СМИ появилась информация о том, что бизнесмен избивал Жасмин. Сама исполнительница утверждала, что супруг заставлял ее подписывать какие-то бумаги и обвинял в неверности. Против Семендуева были выдвинуты обвинения по трем статьям: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Нанесение побоев» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Певица Жасмин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Позднее дело на Семендуева с подачи певицы закрыли. Жасмин оформила развод и получила опеку над сыном. По мотивам этого дела исполнительница написала автобиографическую книгу «Заложница».

Второй раз Жасмин вышла замуж в 2011 году за молдавского бизнесмена израильского происхождения Илана Шора, который младше ее на 10 лет. В 2012 году у пары родилась дочь Маргарита, в 2016 году — сын Мирон.

В 2017 году супруг певицы был осужден Кишиневским судом по делу о «банковском мошенничестве». После смены власти бизнесмен бежал за границу, а в 2019 году был объявлен в международный розыск. В 2024 году глава отделения Интерпола в Молдавии Виорел Центиу заявил, что Россия отказалась выдавать властям республики Шора.

«Я уверена, что правда расставит все по своим местам. Илан никому не хотел делать ничего плохого, поэтому долго молчал. У меня настолько надежная семья, что многие могут позавидовать. Но нынешняя ситуация непростая. <…> Наверное, это испытание, которое выпадает на долю каждого человека. Верю, все будет хорошо. Мы с мужем преодолеем все!» — комментировала Жасмин.

В прошлом году Жасмин впервые стала бабушкой. У ее старшего сына Михаила и его жены, фигуристки Евы Хачатурян, родился сын Борис.

Как Жасмин относится к СВО

В мае 2022 года Жасмин заявила, что артисты обязаны поддерживать Россию в момент, когда в мире звучат призывы против страны.

«У меня есть моя простая позиция: когда я слышу, как звучит во всем мире призыв „отменить Россию“, у меня в голове я сразу слышу, что я люблю свою родину, Россию. Я патриот и могу вам сказать, что мы должны любить свою родину, воспевать ее и делать свою работу», — сказала она.

Певица Жасмин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Жасмин

Жасмин в 48 лет продолжает творческую деятельность. По словам продюсера Сергея Дворцова, артистка за каждый концерт зарабатывает от 2,5 млн рублей.

«Она гастролирует, ездит по мероприятиям, дает концерты по России, то есть она никуда не пропала, просто выборочно относится к организаторам, к массовым мероприятиям — от „капустников“ артистов до премий. <…> Очень часто ее заказывают высокопоставленные лица — олигархи, меценаты», — заявил он.

В декабре Жасмин презентовала новый альбом «Девочка из Дербента». Концерт она завершила песней «Деньги есть?», которую посвятила главному редактору RT Маргарите Симоньян. Как отметила певица, это любимая песня журналиста.

«Блистательная Жасмин растрогала меня очень — на своем концерте в честь выхода ее нового альбома посвятила мне песню. Это песня, которую я слышала от двух человек на свете — от своей покойной бабушки и, собственно, от Жасмин. Девчонка из Дербента и девчонка из Адлера — это, видимо, очень похожие девчонки», — написала Симоньян в авторском Telegram-канале.

На днях Жасмин посетила премьеру фильма «Сказка о царе Салтане». На красной дорожке артистка появилась с загипсованной из-за перелома рукой. По ее словам, травму она получила вследствие неудачного падения на горнолыжном курорте.

Читайте также:

Ссора с Масляковым, Украина, бизнес с Дороховым: как живет комик Мусагалиев

Погода в Москве в воскресенье, 8 февраля: ждать ли мокрого снега и ветра

Смена фамилии, лишение титула, голодание: как живет Оксана Федорова