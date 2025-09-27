«Мое сердце сжалось в груди»: Жасмин высказалась о смерти Кеосаяна

Певица Жасмин обратилась со словами поддержки к семье скончавшегося режиссера Тиграна Кеосаяна. В своем Telegram-канале она выразила уверенность в том, что покойный оставил значительный след в культурной жизни страны. Артистка также охарактеризовала Кеосаяна как талантливого и светлого человека, который был ей особенно близок.

Мое сердце сжалось в груди. Каждое слово режет чувства в клочья. Сегодня наш мир покинул мой близкий друг, муж моей подруги Тигран Кеосаян. <...> Его не стало, но его творческое наследство, его активная работа до инсульта оставила след в нашей культуре, нашей жизни. Он всегда с нами, — написала Жасмин.

Актриса театра и кино, телеведущая Алена Хмельницкая выразила соболезнования в связи с кончиной своего бывшего супруга Тиграна Кеосаяна. В разговоре с NEWS.ru она сообщила, что узнала о его смерти совсем недавно. Артистка отметила, что в настоящий момент предпочитает сохранять молчание и не давать публичных комментариев по этому поводу.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян до этого сообщила о смерти Кеосаяна, который продолжительное время находился в коме. Режиссеру было 59 лет. По ее словам, он скончался ночью. Симоньян также поблагодарила всех, кто поддерживал молитвами ее супруга.

Маргарита Симоньян также проинформировала о том, что прощание с заслуженным артистом России состоится 28 сентября в Москве. Церемония пройдет в Армянской церкви, расположенной на Олимпийском проспекте.