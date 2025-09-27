Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном Прощание с Тиграном Кеосаяном пройдет 28 сентября в Армянской церкви

Прощание с заслуженным артистом России Тиграном Кеосаяном, умершим на 60-м году жизни, состоится 28 сентября в Москве, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Церемония пройдет в Армянской церкви на Олимпийском проспекте.

Те, кто не знал Тиграна лично и все же любит его и хотел бы попрощаться, могут это сделать с 15:00 в воскресенье в Армянской церкви на Олимпийском проспекте, — отметила Симоньян.

Ранее соболезнования семье Тиграна Кеосаяна направил президент РФ Владимир Путин. В обращении глава государства охарактеризовал покойного как выдающегося режиссера, сценариста и актера, яркого и необыкновенно талантливого человека. Он также отметил, что артист посвятил себя служению искусству и много сделал для развития традиций отечественного кинематографа.

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский в свою очередь охарактеризовал Кеосаяна как талантливого и тонкого человека, который не боялся сложностей. Он назвал смерть режиссера невосполнимой потерей. Певец также выразил искренние соболезнования семье и близким режиссера.