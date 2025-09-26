Путин выразил соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким телеведущего Тиграна Кеосаяна, сообщила пресс-служба Кремля. В обращении глава государства охарактеризовал покойного как выдающегося режиссера, сценариста и актера, яркого и необыкновенно талантливого человека.

Примите глубокие соболезнования в этот тяжелый час в связи с кончиной Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. Искренне разделяю постигшее вас огромное горе. Ушел из жизни выдающийся режиссер, сценарист, актер, яркий, творческий, необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили, — сказано в сообщении.

Отмечается, что режиссер посвятил себя служению искусству и много сделал для развития традиций отечественного кинематографа. Он запомнился коллегам и зрителям как доброжелательный, сильный духом человек.

Ранее актриса театра и кино Алена Хмельницкая выразила соболезнования в связи со смертью бывшего мужа. Она сообщила, что сама лишь недавно узнала о кончине Кеосаяна. По словам артистки, в настоящее время она предпочитает хранить молчание и не комментировать произошедшее публично.