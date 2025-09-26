Бывшая жена Кеосаяна высказалась о смерти режиссера

Актриса театра и кино, телеведущая Алена Хмельницкая выразила соболезнования в связи со смертью бывшего мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. В беседе с NEWS.ru она сообщила, что сама лишь недавно узнала о его кончине. По словам артистки, в настоящее время она предпочитает хранить молчание и не комментировать произошедшее публично.

Я сама узнала о смерти Тиграна Кеосаяна совсем недавно. Сейчас я ничего не могу по этому поводу сказать, кроме как Царство ему Небесное, — высказалась Хмельницкая.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти Кеосаяна, который долгое время находился в коме. Ему было 59 лет. По ее словам, режиссер скончался ночью. Она также поблагодарила всех, кто молился за супруга.

До этого в возрасте 87 лет во французском Немуре скончалась одна из самых ярких актрис итальянского кино Клаудия Кардинале. Путь Кардинале в кино начался в 1957 году после победы на конкурсе красоты в Тунисе, где главным призом была поездка на Венецианский кинофестиваль.