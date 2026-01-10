Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 10:21

Аэропорт города-миллионника второй раз за сутки приостановил работу

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В аэропорту Волгограда приостановлен прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. Скорректировать работу воздушной гавани пришлось для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около трех тысяч пассажиров не могут получить свой багаж в Шереметьево. В пресс-службе московского аэропорта заявили, что выдача замедлилась из-за циклона «Фрэнсис», который повлиял на работу техники. Люди были вынуждены ждать свои вещи более пяти часов, среди них есть семьи с маленькими детьми. В столичных аэропортах также задерживались около 200 рейсов.

До этого Росавиация выступила с критикой в адрес ряда СМИ, которые публикуют статистику по задержкам рейсов, основываясь на данных онлайн-табло аэропортов. По мнению представителей ведомства, такая информация вводит пассажиров в заблуждение и не отражает реальную работу авиатранспортной системы.

