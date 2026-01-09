Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 18:32

Росавиация раскрыла действие, которое вводит в заблуждение пассажиров

Росавиация: подсчеты СМИ задержек рейсов вводят в заблуждение пассажиров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Росавиация выступила с критикой в адрес ряда СМИ, которые публикуют статистику по задержкам рейсов, основываясь на данных онлайн-табло аэропортов. По мнению ведомства, такая информация вводит пассажиров в заблуждение и не отражает реальную работу авиатранспортной системы.

Информация, публикуемая рядом медиа на основе подсчетов данных с онлайн-табло аэропортов, создает у граждан некорректное впечатление о реальном функционировании авиатранспортной системы, не отражает ее реальную многофакторную производственную деятельность, вводит в заблуждение вылетающих и прилетающих пассажиров, — говорится в сообщении.

В Росавиации пояснили, что задержки, отмены и переносы рейсов могут быть вызваны объективными причинами: усиленными мерами по обработке самолетов и взлетно-посадочных полос в целях безопасности, объединением рейсов и другими оперативными факторами. В ведомстве подчеркнули, что простое сложение или вычитание таких данных с применением «инструментов арифметики» является некорректным и не подходит для оценки текущей ситуации в аэропортах.

Ранее из-за сильного снегопада в московских аэропортах было задержано и отменено более 180 рейсов. Наибольшие проблемы наблюдались с прибывающими самолетами, при этом сотрудники авиагаваней работали в бесперебойном режиме, расчищая полосы и обрабатывая воздушные суда противообледенительной жидкостью.

Росавиация
самолеты
СМИ
авиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Общественный резонанс побудил СКР проверить снос ВНИИБ
Снежный коллапс в Москве: как столица переживает снегопад 9 января
Внук Пугачевой оправдал свои ошибки на английском языке одним диагнозом
Зеленский нарвался, отмщение «Орешником», эпопея Долиной: что будет дальше
Актеры сериала «Солдаты» застряли в снежной пробке
Борьба с «наливайками»: что сделали в Вологде, закроют ли по всей России
«По шаблону Бандеры»: в Италии отменили выступления Захаровой, что известно
Американский самолет с неизвестными дипломатами прилетел в Венесуэлу
В Британии могут запретить Х из-за откровенных дипфейков с Кейт Миддлтон
В Мадриде закрыли ресторан, где под видом утки подавали уличных голубей
Вооруженные погромщики в Иране пролили кровь силовиков
«Думает, гамбургер»: Каллас преподали урок физики после слов об «Орешнике»
Озвучены шансы присоединения Гренландии к США
Между Гомелем и Россией возникли проблемы с авиасообщением
Участникам беспорядков в Тегеране пригрозили смертной казнью
Подросток расправился с родителями, чтобы убить Трампа
Погромы в Иране обернулись смертью невинного ребенка
Россиянам объяснили, грешно ли гадать в Святки
Известный тренер преподал россиянам урок алкогольного этикета
В Лондоне превратят в музей дом, где рос Боуи
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.