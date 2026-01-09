Росавиация раскрыла действие, которое вводит в заблуждение пассажиров

Росавиация выступила с критикой в адрес ряда СМИ, которые публикуют статистику по задержкам рейсов, основываясь на данных онлайн-табло аэропортов. По мнению ведомства, такая информация вводит пассажиров в заблуждение и не отражает реальную работу авиатранспортной системы.

Информация, публикуемая рядом медиа на основе подсчетов данных с онлайн-табло аэропортов, создает у граждан некорректное впечатление о реальном функционировании авиатранспортной системы, не отражает ее реальную многофакторную производственную деятельность, вводит в заблуждение вылетающих и прилетающих пассажиров, — говорится в сообщении.

В Росавиации пояснили, что задержки, отмены и переносы рейсов могут быть вызваны объективными причинами: усиленными мерами по обработке самолетов и взлетно-посадочных полос в целях безопасности, объединением рейсов и другими оперативными факторами. В ведомстве подчеркнули, что простое сложение или вычитание таких данных с применением «инструментов арифметики» является некорректным и не подходит для оценки текущей ситуации в аэропортах.

Ранее из-за сильного снегопада в московских аэропортах было задержано и отменено более 180 рейсов. Наибольшие проблемы наблюдались с прибывающими самолетами, при этом сотрудники авиагаваней работали в бесперебойном режиме, расчищая полосы и обрабатывая воздушные суда противообледенительной жидкостью.