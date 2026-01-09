Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 12:15

В московских аэропортах отменили десятки рейсов

Непрекращающийся снегопад в Москве стал причиной сбоев в авиасообщении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Из-за сильного снегопада в московских аэропортах задержано и отменено более 180 рейсов, передает Telegram-канал SHOT. Наибольшие проблемы наблюдаются с прибывающими самолетами, при этом сотрудники авиагаваней работают в бесперебойном режиме, расчищая полосы и обрабатывая воздушные суда противообледенительной жидкостью.

Во Внуково задержано 30 и отменено три рейса на прилет, а в Шереметьево таких рейсов 84, говорится в сообщении. В Домодедово на прилет задерживается 28 самолетов. При этом ожидается, что из-за непрекращающегося снегопада высота сугробов в столичном регионе может достичь рекордных 65 сантиметров.

Ранее советник руководителя Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорт Пулково в Петербурге ограничил свою работу. По его словам, прием и отправка воздушных судов теперь осуществляются только по согласованию с ответственными органами.

Кроме того, он сообщил, что аэропорт Калуги временно ввел ограничения на работу. По его данным, воздушная гавань в настоящее время не осуществляет прием и отправку воздушных судов.

