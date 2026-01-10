Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 10:37

Новое изобретение армии России усложнило работу ВСУ в ночные часы

Российские военные получили очки ночного видения для обнаружения БПЛА

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Российские военнослужащие разработали очки ночного видения для отслеживания вражеских дронов, передают «Известия». Специальными устройствами уже оснащают экипажи автомобилей. Новое изобретение дает возможность военнослужащим эффективно защищать воздушное пространство от украинских беспилотников, включая как ударные, так и разведывательные аппараты.

Это обычные VR-очки, предназначенные для перехвата FPV-дронов. Мы их переделали, установили ночную камеру. Теперь они нам служат для обнаружения FPV-дронов и пеших групп ночью, — рассказал боец с позывным Белый.

Ранее сообщалось, что новый беспилотный летательный аппарат «Сварог-17», предназначенный для транспортировки противопехотных мин, планируют испытать в зоне СВО в январе 2026 года. Он способен доставлять боеприпасы типа ТМ-62 на расстояние до 20 километров. В настоящий момент комплекс проходит полигонные испытания.

До этого командир взвода БПЛА с позывным Бильбо заявил, что холодная погода помогает российским дронам с тепловизионной камерой находить спутниковые терминалы Starlink в зоне СВО. По его словам, оборудование излучает большое количество тепла, становясь более заметным.

дроны
БПЛА
СВО
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пассажирам угрожали аннулированием билетов после задержки рейса на сутки
Депрессия у домашних животных: руководство для хозяина
«Болваны, радуйтесь»: экс-советник Кучмы об ударе «Орешником» по Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 января: где сбои в России
Чем удивить гостей 13 января? Идея от шеф-повара: тарталетки из картофеля
Как ускорить обмен веществ с помощью супа? Готовим с имбирем и чили
Врач объяснила, как быстро восстановиться после каникул
В Дании взлетели продажи гренландских флагов
Погода в Москве в субботу, 10 января: снежный «Армагеддон» продолжится?
«Катастрофическая ситуация»: Орпо о возможном захвате Гренландии США
Киев теряет БМП CV90 за $12 млн одну за одной
Жители российского города столкнулись со снежным апокалипсисом
Стало известно, откуда ВСУ запускают дроны на Краснодарский край
Раскрыты регионы России с самым быстрым ростом зарплат
Быстрый и легкий разгрузочный день на яблоках — инструкция для новичков
Российские «Бумеранги» не дают ВСУ наладить логистику
На Западе увидели неуязвимость «Орешника» после удара по Украине
Стало известно, чем начали жертвовать россияне при покупке туров
Россиянка забила приятеля молотком в Новый год и спрятала в курятнике
Россиян предупредили об опасности резкого возвращения в рабочий режим
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.