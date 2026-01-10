Новое изобретение армии России усложнило работу ВСУ в ночные часы

Российские военнослужащие разработали очки ночного видения для отслеживания вражеских дронов, передают «Известия». Специальными устройствами уже оснащают экипажи автомобилей. Новое изобретение дает возможность военнослужащим эффективно защищать воздушное пространство от украинских беспилотников, включая как ударные, так и разведывательные аппараты.

Это обычные VR-очки, предназначенные для перехвата FPV-дронов. Мы их переделали, установили ночную камеру. Теперь они нам служат для обнаружения FPV-дронов и пеших групп ночью, — рассказал боец с позывным Белый.

Ранее сообщалось, что новый беспилотный летательный аппарат «Сварог-17», предназначенный для транспортировки противопехотных мин, планируют испытать в зоне СВО в январе 2026 года. Он способен доставлять боеприпасы типа ТМ-62 на расстояние до 20 километров. В настоящий момент комплекс проходит полигонные испытания.

До этого командир взвода БПЛА с позывным Бильбо заявил, что холодная погода помогает российским дронам с тепловизионной камерой находить спутниковые терминалы Starlink в зоне СВО. По его словам, оборудование излучает большое количество тепла, становясь более заметным.