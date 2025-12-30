Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 12:27

Наступление холодов упростило жизнь российским операторам дронов

Холодная погода облегчила поиск терминалов Starlink с помощью дронов

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Холодная погода помогает российским дронам с тепловизионной камерой находить спутниковые терминалы Starlink в зоне СВО, сообщил командир взвода БПЛА с позывным Бильбо. По его словам, которые приводит РИА Новости, оборудование излучает большое количество тепла, становясь более заметным.

Сейчас такая погода и время года, что большую роль сейчас играют дроны с тепловизионной камерой. Много тепла издает как человек, так и средства связи противника — это Starlink и прочее-прочее, — рассказал военнослужащий.

Ранее российская лазерная система LazerBuzz из проекта «Посох» впервые выжгла FPV-дрон на расстоянии в один километр. Дальность поражения удалось увеличить благодаря новым комплектующим и оптимизации программного обеспечения.

До этого оператор подразделения БПЛА 37-й мотострелковой бригады с позывным Круглый рассказал, что российские военные начали использовать новый тяжелый беспилотник «Воган». Аппарат способен нести до девяти килограммов полезной нагрузки и применяется как для сброса боеприпасов, так и для поражения целей в режиме камикадзе.

дроны
БПЛА
Starlink
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам рассказали о новой схеме мошенником под видом коммунальщиков
Успенская прошлась по песням из «Иронии судьбы»
Россиянам рассказали, какой штамм гриппа охватил регионы
Психолог объяснила, как лучше провести последний день перед Новым годом
Историк объяснил, зачем Украина атаковала резиденцию Путина
В России оценили перспективы пересадки людям свиных органов
Токаев бросил вызов Европе, подписав похожий на российский закон
Мужчина получил ножевые ранения в центре Петербурга
Посол ответил на вопрос о контактах Москвы и Душанбе по теракту в «Крокусе»
Когда будет ответ на атаку резиденции Путина? Удары по Украине 30 декабря
Полиция задержала мужчину после избиения знакомых арматурой под Петербургом
«Пример стойкости»: Белоусов поздравил бойцов с освобождением Богуславки
В ДНР раскрыли число освобожденных за год населенных пунктов
Telegram-каналы хотят приравнять к СМИ для борьбы с фейковыми новостями
Пять принципов инженерного лидерства: модель управления Алексея Ашихмина
Россияне рассказали, что создает им новогоднее настроение
Коц назвал «базовый минимум»для уничтожения в руководстве Украины
Школьник скончался, подавившись блинами
Вечеринка у Галич, просьба о помощи: как живет Аглая Тарасова после суда
Москвичам напомнили о штрафах за петарды и салюты
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.