Наступление холодов упростило жизнь российским операторам дронов

Холодная погода помогает российским дронам с тепловизионной камерой находить спутниковые терминалы Starlink в зоне СВО, сообщил командир взвода БПЛА с позывным Бильбо. По его словам, которые приводит РИА Новости, оборудование излучает большое количество тепла, становясь более заметным.

Сейчас такая погода и время года, что большую роль сейчас играют дроны с тепловизионной камерой. Много тепла издает как человек, так и средства связи противника — это Starlink и прочее-прочее, — рассказал военнослужащий.

Ранее российская лазерная система LazerBuzz из проекта «Посох» впервые выжгла FPV-дрон на расстоянии в один километр. Дальность поражения удалось увеличить благодаря новым комплектующим и оптимизации программного обеспечения.

До этого оператор подразделения БПЛА 37-й мотострелковой бригады с позывным Круглый рассказал, что российские военные начали использовать новый тяжелый беспилотник «Воган». Аппарат способен нести до девяти килограммов полезной нагрузки и применяется как для сброса боеприпасов, так и для поражения целей в режиме камикадзе.