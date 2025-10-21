Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 10:25

В зоне СВО появился новейший российский тяжелый БПЛА

ВС России начали использовать новый тяжелый БПЛА «Воган»

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные начали использовать новый тяжелый беспилотник «Воган», сообщил оператор подразделения БПЛА 37-й мотострелковой бригады с позывным Круглый в комментарии РИА Новости. Аппарат способен нести до девяти килограммов полезной нагрузки и применяется как для сброса боеприпасов, так и для поражения целей в режиме камикадзе.

Это вот наша разработка новейшая, применять начали недавно. Этот дрон применяется в двух целях: способен как делать сбросы, так и просто поражать цели в один конец. Поднимает до девяти килограммов, — сказал военный.

Ранее депутат Государственной думы Андрей Колесник высказал предположение, что новейшее российское вооружение, представленное президентом Владимиром Путиным, превзойдет по силе воздействия ракетный комплекс «Орешник». По мнению парламентария, данная разработка обладает стратегическим значением.

Кроме того, концерн «Калашников» сообщил о досрочном выполнении этапа государственного заказа на снайперские винтовки СВ-98 в 2025 году. Предприятие отметило, что данное оружие калибра 7,62 мм демонстрирует высокую меткость и активно используется в зоне специальной военной операции.

ВС РФ
дроны
беспилотники
БПЛА
