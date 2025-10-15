Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 15:09

ВС России обзавелись новейшими снайперскими винтовками

Концерн «Калашников» передал партию снайперских винтовок СВ-98 российской армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Концерн «Калашников» осуществил досрочную поставку партии снайперских винтовок СВ-98 в рамках государственного заказа на 2025 год, говорится на сайте компании. Данное оружие калибра 7,62 миллиметра активно применяется в зоне специальной военной операции и отличается высокой точностью стрельбы.

Поставка изделия, широко используемого в зоне проведения специальной военной операции, выполнена точно в срок, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешном ходе испытаний новых видов вооружения. Выступая на пресс-конференции в Душанбе, глава государства отметил, что их скоро представят широкой публике. По словам российского лидера, разрабатываемые образцы обладают уникальными характеристиками и могут применяться на море и в воздухе.

Кроме того, военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что Путин, говоря о новом мощном вооружении, мог иметь в виду ракету «Буревестник». По словам специалиста, данное оружие обладает неограниченной дальностью полета и способно достичь любой точки земного шара, преодолев системы ПВО противника.

Калашников
винтовки
ВС РФ
оружие
