ВС России обзавелись новейшими снайперскими винтовками

Концерн «Калашников» осуществил досрочную поставку партии снайперских винтовок СВ-98 в рамках государственного заказа на 2025 год, говорится на сайте компании. Данное оружие калибра 7,62 миллиметра активно применяется в зоне специальной военной операции и отличается высокой точностью стрельбы.

Поставка изделия, широко используемого в зоне проведения специальной военной операции, выполнена точно в срок, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешном ходе испытаний новых видов вооружения. Выступая на пресс-конференции в Душанбе, глава государства отметил, что их скоро представят широкой публике. По словам российского лидера, разрабатываемые образцы обладают уникальными характеристиками и могут применяться на море и в воздухе.

Кроме того, военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что Путин, говоря о новом мощном вооружении, мог иметь в виду ракету «Буревестник». По словам специалиста, данное оружие обладает неограниченной дальностью полета и способно достичь любой точки земного шара, преодолев системы ПВО противника.