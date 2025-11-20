«Калашников» завершил годовой контракт по винтовкам Чукавина

Концерн «Калашников» завершил годовой контракт по производству снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) калибра 7,62х54 мм, отгрузив всю партию основному заказчику, сообщили представители концерна. Там также отметили, что портфель новых государственных и экспортных контрактов на 2026 год предусматривает многократное увеличение производства СВЧ.
Снайперская винтовка Чукавина предназначена для поражения живой силы, огневых точек и легкобронированной техники противника на дистанциях до 1000 метров. Масса оружия без магазина составляет 4,8 кг. Общая длина винтовки с разложенным прикладом и пламегасителем достигает 1170 мм, длина ствола — 620 мм.
Авторский коллектив разработчиков СВЧ под руководством Андрея Чукавина был удостоен премии имени С. И. Мосина за значительный вклад в создание и производство вооружений. Генеральный директор концерна «Калашников» и член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников подчеркнул, что эта награда подтверждает вклад талантливого коллектива конструкторов, инженеров и производственников в укрепление обороноспособности страны. Он отметил, что винтовка серийно и без задержек поставляется заказчикам и активно применяется в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее «Калашников» выполнил годовые обязательства по госконтракту на поставку высокоточных авиаракет «Вихрь-1». В концерне уточнили, что противотанковый ракетный комплекс усовершенствовали с учетом опыта СВО.