Клюквенная шарлотка: ностальгия по ГОСТу в новом исполнении

Помните тот самый, знакомый с детства вкус идеальной шарлотки? Мы возьмем за основу проверенный рецепт шарлотки по ГОСТу, но добавим в него яркий акцент — сочную клюкву. Ее легкая кислинка создает потрясающий контраст со сладкими яблоками и нежным тестом, превращая простой пирог в изысканный десерт.
Главный секрет этого варианта — в предварительном пассеровании яблок. Это редкий для домашней выпечки прием, который гарантирует, что яблоки останутся сочными, но не дадут лишней влаги, а тесто идеально пропечется. Итак, вам понадобится:
4 крупных яблока (антоновка или симиренко);
150 г свежей или замороженной клюквы;
4 яйца;
180 г сахара;
160 г муки;
щепотка соли.
Клюкву лучше слегка обвалять в муке, чтобы она не опустилась на дно.
Тщательно взбейте яйца с сахаром до плотной пены, бережно введите муку. После в форму выложите заранее смазанные маслом и карамелизованные яблоки с клюквой, залейте их тестом. Выпекайте при температуре 180 °C около 40 минут.
Эта вариация шарлотки по ГОСТу удивит вас глубиной вкуса и станет любимым семейным рецептом.
