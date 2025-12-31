Клюквенная шарлотка: ностальгия по ГОСТу в новом исполнении

Помните тот самый, знакомый с детства вкус идеальной шарлотки? Мы возьмем за основу проверенный рецепт шарлотки по ГОСТу, но добавим в него яркий акцент — сочную клюкву. Ее легкая кислинка создает потрясающий контраст со сладкими яблоками и нежным тестом, превращая простой пирог в изысканный десерт.

Главный секрет этого варианта — в предварительном пассеровании яблок. Это редкий для домашней выпечки прием, который гарантирует, что яблоки останутся сочными, но не дадут лишней влаги, а тесто идеально пропечется. Итак, вам понадобится:

4 крупных яблока (антоновка или симиренко);

150 г свежей или замороженной клюквы;

4 яйца;

180 г сахара;

160 г муки;

щепотка соли.

Клюкву лучше слегка обвалять в муке, чтобы она не опустилась на дно.

Тщательно взбейте яйца с сахаром до плотной пены, бережно введите муку. После в форму выложите заранее смазанные маслом и карамелизованные яблоки с клюквой, залейте их тестом. Выпекайте при температуре 180 °C около 40 минут.

Эта вариация шарлотки по ГОСТу удивит вас глубиной вкуса и станет любимым семейным рецептом.

