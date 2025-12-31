Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 08:00

Клюквенная шарлотка: ностальгия по ГОСТу в новом исполнении

Клюквенная шарлотка: ностальгия по ГОСТу в новом исполнении Клюквенная шарлотка: ностальгия по ГОСТу в новом исполнении Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Помните тот самый, знакомый с детства вкус идеальной шарлотки? Мы возьмем за основу проверенный рецепт шарлотки по ГОСТу, но добавим в него яркий акцент — сочную клюкву. Ее легкая кислинка создает потрясающий контраст со сладкими яблоками и нежным тестом, превращая простой пирог в изысканный десерт.

Главный секрет этого варианта — в предварительном пассеровании яблок. Это редкий для домашней выпечки прием, который гарантирует, что яблоки останутся сочными, но не дадут лишней влаги, а тесто идеально пропечется. Итак, вам понадобится:

  • 4 крупных яблока (антоновка или симиренко);

  • 150 г свежей или замороженной клюквы;

  • 4 яйца;

  • 180 г сахара;

  • 160 г муки;

  • щепотка соли.

Клюкву лучше слегка обвалять в муке, чтобы она не опустилась на дно.

Тщательно взбейте яйца с сахаром до плотной пены, бережно введите муку. После в форму выложите заранее смазанные маслом и карамелизованные яблоки с клюквой, залейте их тестом. Выпекайте при температуре 180 °C около 40 минут.

Эта вариация шарлотки по ГОСТу удивит вас глубиной вкуса и станет любимым семейным рецептом.

Ранее мы делились рецептом быстрого шоколадного торта на сковородке.

десерты
ГОСТы
классика
шарлотка
яблоки
праздники
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какую закуску подать к ликеру: искусство идеального сочетания
Герасимов раскрыл, какую задачу поставил Путин перед войсками на 2026 год
На Кубани массово задерживаются поезда из-за поломки состава
Как избежать новых рисков блокировки карт: главное, что нужно помнить
ВС России в щепки разнесли блиндажи ВСУ: новости СВО на утро 31 декабря
Клюквенная шарлотка: ностальгия по ГОСТу в новом исполнении
Мужчина выиграл миллиарды в лотерею и не явился за призом
В русском языке заметили неожиданную тенденцию, связанную с англицизмами
Герасимов рассказал о темпах наступления российской армии в декабре
Герасимов проверил выполнение боевых задач подразделениями «Севера»
В Совфеде раскрыли тайный смысл слов фон дер Ляйен об Украине в ЕС
Стало известно, во сколько обойдется путешествие в «затерянный мир» Сибири
Новые запреты для МФО: чем заменить микрозаймы, где срочно взять деньги
На скорую руку: готовим салат «Гранатовый браслет» на Новый год
Над Подмосковьем сбили десятки БПЛА и один из них упал в деревне
Разгромили 36 блиндажей и ударили пушкой: успехи ВС РФ к утру 31 декабря
Расчеты БПЛА «Молния-2» сорвали подвоз боеприпасов ВСУ у Гуляйполя
Минздрав дал совет по питанию россиянам в новогоднюю ночь
Точный удар ВС РФ разгромил склад боеприпасов ВСУ у Константиновки
Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.