Печеночный торт за 40 минут: секрет воздушных коржей от шеф-повара

Торт печеночный классический — это блюдо, которое в советское время подавали в ресторанах как изысканную закуску. Сегодня мало кто знает оригинальный рецепт с добавлением манной крупы в тесто. Этот ингредиент делает коржи удивительно нежными и предотвращает их ломкость.

Печень (говяжья — 500 г) измельчите блендером до однородности, добавьте яйца (3 шт.), молоко (100 мл), манку (2 ст. л.) и муку (3 ст. л.). Дайте тесту постоять 15 минут — манка набухнет и создаст правильную текстуру.

Выпекайте тонкие блины на сковороде. Лук (3 шт.) и морковь (2 шт.) измельчите и обжарьте до золотистости, смешайте со сметаной (20% — 200 г). Промазывайте каждый корж начинкой, дайте торту пропитаться 3–4 часа в холодильнике.

Торт печеночный классический с манкой получается настолько нежным, что тает во рту. Этот забытый прием советских поваров превращает обычное блюдо в настоящий кулинарный шедевр, который удивит даже искушенных гостей.

Калорийность на 100 г: 134 ккал.

БЖУ: 9,26/5,36/11,83.

