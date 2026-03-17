Торт «Девичий» — нежность в каждом кусочке. Молочные коржи, легкий крем и шоколадные ноты без лишней сладости

Секрет нежности «Девичьего» торта — в балансе. Плотные, но мягкие коржи пропитываются кремом ровно настолько, чтобы сохранить форму, но таять во рту. А крошка добавляет тот самый контраст, без которого десерт был бы неполным.

Что понадобится

Для коржей: яйца — 3 шт., сахар — 150 г, сметана 20% — 200 г, сгущенное молоко — 100 г, сок лимона — 1 ст. л., мука — 280 г, разрыхлитель — 1 ч. л., какао-порошок — 2 ст. л.

Для крема: сметана 20–25% — 500 г, сахар — 100 г.

Для сборки: форма для выпечки диаметром 20 см, кулинарный пергамент.

Как я его готовлю

Начинаю с приготовления теста: взбиваю яйца с сахаром до пышной светлой массы около 5 минут. Добавляю сметану, сгущенное молоко и лимонный сок, перемешиваю миксером до однородности. Просеиваю муку с разрыхлителем, ввожу в жидкую основу и тщательно вымешиваю гладкое тесто. Отделяю примерно треть теста в другую миску, добавляю просеянное какао и перемешиваю до равномерного шоколадного оттенка. Формы для выпечки застилаю пергаментом, выкладываю светлое тесто в одну (оно будет толще), шоколадное — в другую.

Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке: светлый корж — 30–40 минут, шоколадный — 20–30 минут, до сухой зубочистки. Готовые коржи полностью остужаю на решетке, затем аккуратно срезаю верхушки («шапочки») и измельчаю их в крошку с помощью блендера. Светлый корж разрезаю на два пласта, при необходимости подравниваю их по толщине, чтобы все коржи были одинаковыми. Для крема просто взбиваю холодную сметану с сахаром до легкой устойчивой консистенции.

Собираю торт на тарелке или подносе, установив вокруг разъемное кольцо от формы. Укладываю первый светлый пласт, распределяю примерно треть крема, затем кладу шоколадный корж, снова крем и завершаю вторым светлым пластом. Верх торта покрываю кремом, оставив немного для боков. Накрываю торт пленкой и отправляю в холодильник минимум на 2 часа для пропитки. Перед подачей аккуратно снимаю кольцо формы, смазываю бока оставшимся кремом и обильно обсыпаю всю поверхность подготовленной крошкой.

Ранее также сообщалось о рецепте смузи, который отлично подойдет после праздничного застолья. Напиток поможет быстро восстановить пищеварение и вернуть легкость.