Наливной торт «Медовик» за час: идеальное угощение к чаю без яиц и молока. Подходит в пост и для ПП

Беру муку, растительное молоко и мед — и готовлю нежные слоистые коржи прямо на сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие, пропитанные медовым кремом коржи, которые буквально тают во рту, с хрустящей ореховой посыпкой и тонким ароматом меда. Даже те, кто не постится, просят добавки и не верят, что в торте нет ни яиц, ни молока.

Для приготовления вам понадобится: для коржей — 200 граммов муки, 100 миллилитров растительного масла, 500 миллилитров растительного молока, 50 граммов сахарного песка, 2 столовые ложки меда с горкой, 1 чайная ложка соды, щепотка соли; для крема — 500 миллилитров растительного молока, 2 столовые ложки меда, 3 столовые ложки крахмала, 150 граммов грецких орехов для украшения.

В сковороде разогрейте масло, всыпьте сахар, добавьте мед и доведите до кипения. Снимите с огня, добавьте соду и соль, перемешайте. Всыпьте муку, тщательно размешайте, затем влейте растительное молоко и доведите тесто до консистенции жидких блинов. Напеките тонкие коржи, обжаривая их только с одной стороны.

Для крема смешайте в сотейнике мед, крахмал и молоко, доведите до кипения, постоянно помешивая, затем остудите. Соберите торт, промазывая коржи кремом, сверху посыпьте рублеными орехами. Дайте настояться в холодильнике несколько часов.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.