Салат для похудения: белок, овощи и пикантная заправка — минус 12 кг за месяц только на нем

Этот знаменитый салат-кобб считается одним из самых сытных и сбалансированных блюд для тех, кто хочет снизить вес без жестких ограничений. Благодаря сочетанию белков и полезных жиров он надолго дает чувство насыщения и помогает сократить лишние перекусы. Готовится из простых продуктов.

Получается обалденная вкуснятина: сочное куриное филе, хрустящий бекон, нежный авокадо, свежие овощи и пикантная заправка. Салат идеально подходит как полноценный ужин. Для приготовления вам понадобится: 300 г листьев салата, 150 г куриного филе, 10 помидоров черри, 2 огурца, 2 яйца, 20 г бекона, авокадо, 20 г голубого сыра. Для соуса: 1 ч. ложка дижонской горчицы, 1 ст. ложка оливкового масла, 1 ч. ложка винного уксуса, зубчик чеснока, 1 ч. ложка соуса Вустершир.

Курицу отварите и нарежьте. Яйца сварите вкрутую и измельчите. Овощи и авокадо нарежьте кубиками, листья салата порвите руками. Бекон обжарьте до хруста. Смешайте ингредиенты. Отдельно соедините компоненты соуса и заправьте салат.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила этот салат-кобб. Удивило то, что он оказался очень сытным, но легким. Сочетание белка, овощей и авокадо дало энергию на весь вечер. Даже без хлеба салат показался полноценным ужином. Кстати, вместо голубого сыра можно взять фету — вкус станет мягче. Рецепт — настоящая находка для здорового питания!

Мария Левицкая
