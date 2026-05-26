Самый дешевый и вкусный азиатский салат — готовлю из фучжу. Пробовать обязательно

Соевая спаржа звучит странно, но на деле это хитрый продукт, который я обожаю за текстуру и вкус. Главное — правильно вымочить.

Ингредиенты

Соевая спаржа (фучжу) сухая — 200 г, вода для замачивания — по необходимости, соль — 1 ч. л., глутамат натрия — 0,5 ч. л., чеснок — 4 зубчика, перец чили сухой — 1 ч. л., молотый кориандр — 1 ч. л., растительное масло — 3 ст. л.

Как готовлю

Сначала ломаю сухую фучжу на куски, заливаю холодной водой и придавливаю тарелкой, чтобы утонула. Оставляю минимум на 4 часа, лучше на ночь — так она становится идеально мягкой.

Пару раз меняю воду, чтобы убрать лишний запах. Потом сливаю, отжимаю жгуты и режу на кусочки по 3–5 см. Снова заливаю свежей водой на 30 минут — страховка от пересушенных серединок. Отжимаю до сухости, солю, добавляю глутамат, перемешиваю и даю постоять 20 минут.

Тем временем давлю чеснок, рублю мелко, смешиваю с чили и кориандром. Вливаю масло, все мешаю, накрываю крышкой и мариную минимум час в холодильнике. Лучше 12 часов — вкус становится насыщенней, а текстура — бархатистой.

Из личного опыта

Ожидал резиновой текстуры, а получил упругую нежную «лапшу», которая впитала в себя всю соленую маринадную смесь. Удивило, как быстро фучжу размягчается — достаточно пары часов в воде, и она готова творить чудеса. Советую подавать с кунжутом и зеленью, чтобы подчеркнуть азиатский характер.