17 марта 2026 в 13:00

Пирог по мотивам пирожного «Песочная полоска»: мягкое тесто и яблочная прослойка

Фото: D-NEWS.ru
Пирог по мотивам пирожного «Песочная полоска»— это нежная, рассыпчатая и ароматная домашняя выпечка, в которой сочетаются мягкое тесто и яблочная прослойка.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: для теста — 400 г муки, 200 г сливочного масла (холодного), 100 г сахара, 2 яйца, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли.

Для начинки: 4-5 кисло-сладких яблок, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, 1 ст. л. лимонного сока.

Как приготовить

Яблоки очистите и натрите на крупной терке, смешайте с сахаром, корицей и лимонным соком. Для теста смешайте муку с разрыхлителем. Холодное масло порубите с мукой в крошку, добавьте сахар, соль и яйца. Быстро замесите тесто, разделите на 2-3 части и уберите в холодильник на 30 минут. Форму смажьте маслом.

Раскатайте одну часть теста и выложите на дно, сделав бортики. Выложите половину яблочной начинки. Следующий слой теста раскатайте и накройте начинку, повторите слои. Верхний слой теста можно украсить сеточкой или наколоть вилкой. Выпекайте в разогретой до 190°C духовке 35-40 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить рулет «Эклер» из жидкого теста со сливочным заварным кремом.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
