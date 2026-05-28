28 мая 2026 в 08:43

Я испек эти слойки за 20 минут, а гости съели за 5. Рецепт утащила даже теща

Этот рецепт — читерство. Готовится за полчаса, а выглядит так, будто ты простоял у плиты весь день. Проверено на гостях.

Ингредиенты

Cлоеное тесто — 500 г, творог — 200 г, сахар — 3 ст. л., крахмал — 1 ст. л., клубника — 200 г, яйцо — 1 шт., молоко — 1 ст. л., стручок ванили — 1 шт.

Как готовлю

Сначала смешиваю творог с сахаром, крахмалом и зернами ванили — начинка должна быть однородной и сладкой. Размораживаю тесто, раскатываю его не слишком тонко, режу на прямоугольники. На одну половину выкладываю ложку творога, сверху пару кусочков клубники.

Края смазываю смесью яйца и молока, чтобы слойки не разошлись при выпечке. Делаю пару надрезов на второй половине теста, накрываю начинку и плотно защипываю пальцами. Смазываю верх яйцом и пеку при 180 градусах 20–25 минут. Горячие слойки посыпаю сахарной пудрой — и они улетают со стола быстрее, чем я успеваю заварить чай.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Я вообще не любитель возиться с тестом, но тут просто разморозил слоеное, смешал творог с клубникой — и через 20 минут на столе стояли золотистые конвертики.

Самое приятное: начинка не вытекла, а творог получился нежным, как крем. Гости смели все за 5 минут, а теща незаметно утащила рецепт. Советую подавать теплыми, посыпав сахарной пудрой — так клубника чувствуется ярче.

Проверено редакцией
