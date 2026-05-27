Беру пачку теста и творог — через 10 минут в духовке уже пекутся рулетики: ароматная выпечка к чаю и кофе

Когда дома есть слоёное тесто и пачка творога, вопрос «что бы быстренько испечь» закрывается сам собой. Эти рулетики получаются такими ароматными, что запах ванили и выпечки собирает всех на кухне ещё до того, как чайник успевает закипеть. Снаружи — хрустящие слоёные завитки, внутри — нежная творожная начинка.

Особенно нравится, что возни почти нет. Ничего долго замешивать не нужно: раскатал тесто, намазал начинку, свернул рулетом — и в духовку. А выглядят потом так, будто куплены в хорошей пекарне.

Для приготовления понадобится: слоёное бездрожжевое тесто — 400 г, творог — 400 г, сахар — 3–4 ст. л., ванилин — 1/3 ч. л., яйцо — 1 шт., сметана — 1–2 ст. л., желток — для смазывания, сахарная пудра — для подачи.

Творог смешайте с яйцом, сахаром, сметаной и ванилином до мягкой кремовой массы.

Тесто заранее разморозьте и разделите на 2 части. Каждую раскатайте в прямоугольник примерно 15×35 см. Распределите творожную начинку, немного не доходя до краёв, затем сверните плотным рулетом и защипните шов.

Нарежьте рулеты кусочками шириной около 3–4 см и выложите на противень с пергаментом. Смажьте сверху желтком — тогда выпечка получится особенно румяной.

Выпекайте при 200 °C до золотистого цвета. Готовые рулетики слегка остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Личный опыт

Автор Ольга Мороз пробовала приготовить рулетики. Понравилось, что они остаются вкусными даже на следующий день — творожная начинка не пересыхает, а тесто всё равно слегка хрустит. Особенно хорошо они идут утром с кофе или вечером с горячим чаем.