Пеку направо и налево, остановиться не могу: творожные ватрушки с любым джемом или ягодами — получатся у каждой хозяйки

Вся семья подсела на такие ватрушки. Тесто делается быстро, ничего сложного — просто смешала творог с овсяной мукой, сделала углубления и отправила в духовку. А дальше уже можно добавлять что угодно: джем, малину, клубнику, смородину — всё получается вкусно.

Ватрушки выходят очень мягкими, с нежной серединкой, чем-то напоминают сразу и сырники, и чизкейк. Особенно нравится, что они сытные, но при этом не тяжёлые. Удобно и к чаю, и как перекус днём.

Для приготовления понадобится:

Творог — 400 г, овсяная мука (или обычная) — 100 г, яйца — 2 шт., соль — щепотка, разрыхлитель — ½ ч. л., ванилин — щепотка, подсластитель — по вкусу. Для крема: густой йогурт — 250 г, кукурузный крахмал — 20 г, подсластитель — по вкусу. Для начинки: джем, варенье или ягоды — 80 г, миндальная крошка — немного.

Творог смешайте с яйцами, овсяной мукой, солью, ванилином и разрыхлителем. Массу хорошо разомните ложкой или вилкой. Разделите тесто на части и сформируйте небольшие шарики. Выложите их на противень с пергаментом и сделайте в центре углубления.

Для крема смешайте густой йогурт, крахмал и подсластитель. Разложите крем по заготовкам и отправьте ватрушки в духовку.

Выпекайте при 170 °C примерно 17–20 минут. После выпечки немного остудите, добавьте сверху джем или ягоды и посыпьте миндальной крошкой.

Личный опыт:

Автор Ольга Шмырева приготовила такие ватрушки. Больше всего в этом рецепте понравилось то, что ватрушки получаются удачными даже у тех, кто редко печёт. Тесто не капризное, ничего раскатывать не нужно, а начинку можно менять под то, что есть дома. С клубничным джемом получается нежнее, с ягодами — свежее и с лёгкой кислинкой.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
