Яркий белковый ужин без мяса: узнайте простой секрет насыщенного вкуса

Рис с овощами — яркий рецепт в пост: с нутом, шпинатом и лимоном

Когда хочется чего-то сытного, но легкого, на помощь приходит яркий рецепт риса с овощами, который можно приготовить в пост и удивиться сочетанием вкусов. В этом варианте используется необычный прием — прогрев специй в лимонном соке, что раскрывает аромат и делает блюдо по-настоящему свежим.

Для приготовления понадобятся: длиннозерный рис (200 г), нут отварной (150 г), свежий шпинат (80 г), лимонный сок (2 ст. л.), чеснок (2 зубчика), куркума (1/2 ч. л.), зира (1/2 ч. л.), оливковое масло (2 ст. л.), вода (400 мл), соль и черный перец по вкусу.

На разогретой сковороде слегка прогревают специи с лимонным соком, затем добавляют масло и чеснок. Всыпают рис, перемешивают, вливают воду и готовят под крышкой. За 5 минут до готовности добавляют нут и шпинат. Такой рис с овощами, приготовленный по нашему яркому рецепту в пост, получается насыщенным и ароматным без лишних усилий.

Блюдо подходит и для повседневного меню, и для постного стола. Легкость, яркость и польза — все в одной тарелке.

Калорийность на 100 г: 135 ккал.

БЖУ: 4,2/3,5/20,8.

