Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 10:15

Спасает, когда гости на пороге: салат из «паутинки» и консервов

Спасает, когда гости на пороге: салат из «паутинки» и консервов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда вечером холодильник кажется пустым, а сил на сложные блюда совсем не осталось, на помощь приходят маленькие хитрости. Оказывается, обычная вермишель «паутинка» способна не только стать гарниром, но и превратиться в основу для необычного салата. Главное — знать один секрет, который полностью меняет текстуру привычных продуктов. Этот дешевый и простой салат на скорую руку стал настоящим открытием для тех, кто привык варить макароны по 10 минут.

Ингредиенты:

  • вермишель «паутинка» (самая тонкая) — 100 г;

  • консервированная кукуруза — 150 г;

  • крабовые палочки — 120 г (или заменитель: копченая скумбрия);

  • соленый арахис (несладкий) — 30 г;

  • майонез — 2 ст. л.;

  • соль, черный перец — по щепотке.

Главный секрет здесь — даже не состав, а технология работы с вермишелью. Вместо традиционной варки в кастрюле «паутинку» (100 г) нужно залить крутым кипятком прямо в глубоком салатнике ровно на 2 минуты. Важно накрыть крышкой или тарелкой. Пока вермишель томится, она не разваривается в кашу, а остается идеально упругой. Затем воду сливают, а макароны промывают ледяной водой и сбрызгивают каплей лимонного сока — это предотвращает слипание.

Крабовые палочки (или для пикантности — кусочки копченой рыбы) нарезают мелким кубиком. Добавляют кукурузу и, самое интересное, горсть соленого арахиса. Именно арахис дает тот самый вау-эффект: хруст и неожиданное послевкусие, превращая банальный набор продуктов в ресторанную закуску.

Все смешивают с вермишелью, заправляют майонезом, перчат и солят (аккуратно, так как арахис уже соленый). Это не просто еда, а настоящая палочка-выручалочка: готовится быстрее, чем закипает чайник.

Этот вариант доказывает, что даже из пачки дешевой вермишели можно создать кулинарный шедевр. Хранить готовое блюдо в холодильнике не советуют — лучше съедать сразу, пока макароны сохранили нежную текстуру. Вкусный, сытный и снова дешевый и простой салат на скорую руку готов покорять домашние обеды.

  • Калорийность на 100 г: 210 ккал.

  • БЖУ: 6,5/8,8/26.

Ранее мы делились с вами рецептом низкокалорийного ризотто в булгуром.

Салат за копейки: как из банки сайры сделать хит семейного застолья
Салат из капусты и яблока: дешевле не придумаешь, а вкус — отменный!
Зачем жарить вермишель на сковороде: готовим шикарное блюдо за 10 минут — ореховый вкус никого не оставит равнодушным
Быстрый суп с сосисками и вермишелью! Сытный обед за 20 минут
Завтрак из Дубая «Балалит» — сладкая вермишель с воздушным омлетом
рецепты
экономия
салаты
вермишель
обеды
ужины
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Номинант на «Оскар» Кеоган признался, что больше не хочет выходить из дома
Две школьницы пропали в Пензенской области
Врач назвала тревожную причину появления светлых пятен после загара
Фестиваль контента ORIGINAL+ объявил победителей
Локомотивы уже заканчиваются: удары по Украине 23 марта, куда попали
Ученые предложили диагностировать рак по запаху кожи
Губернатор рассказал о воздушной опасности в Ленобласти
Хуситы открестились от Ирана в войне с США
Роспотребнадзор заблокировал более 6 тыс. сайтов с «запрещенкой»
Первый рейс вылетел из Пулково после снятия ограничений
«Задохнулся»: очевидец раскрыл подробности смертельного пожара в Москве
Школьник попал в смертельное ДТП в Ленобласти
Жениха арестовали прямо у «алтаря» по делу о растлении детей
Бар предложил украинцам почувствовать себя террористами из «Крокуса»
Школьницы едва не ослепли после поездки в столичном метро
Почему не работает Telegram сегодня, 23 марта: сбои, когда заблокируют
Региональный бизнес-форум «Чукотка Будущего» состоится в Анадыре
Виновником смертельного пожара в Москве стал известный циркач
В российском регионе зафиксировали очаги бешенства
Страшные кадры с кровавой аварией в аэропорту опубликовали в Сети
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.