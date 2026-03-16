Меньше калорий, больше вкуса: булгур с шампиньонами за 30 минут

Ризотто из булгура с добавлением ледяного сливочного сыра
Обычно булгур просто варят, как кашу, но здесь мы предлагаем применить итальянскую технологию ризотто. Это делает текстуру крупы невероятно нежной, а сам процесс — медитативным и простым.

Ингредиенты:

  • булгур (крупная фракция) — 200 г;
  • шампиньоны свежие — 300 г;
  • лук репчатый (средний) — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сливочный сыр (холодный) — 100 г;
  • сыр пармезан (тертый) — 40 г;
  • бульон (овощной/куриный) — 600–700 мл;
  • масло оливковое — 3 ст. л.;
  • масло сливочное — 20 г;
  • соль, перец, тимьян — по вкусу;
  • петрушка для подачи.

Грибы нарезают пластинами и обжаривают на сильном огне до золотистой корочки. Отдельно в сотейнике с толстым дном пассеруют мелко рубленный лук и чеснок на смеси масел. Когда лук станет прозрачным, всыпают сухой булгур. Его нужно прогревать с маслом 2–3 минуты, постоянно помешивая, — так крупа раскроет свой ореховый аромат.

Далее, как в классическом ризотто, в булгур начинают вливать горячий бульон по одному половнику. Каждую новую порцию добавляют только тогда, когда предыдущая полностью впиталась. Процесс занимает около 15–17 минут. Булгур не нужно разваривать в кашу — он должен оставаться альденте, слегка упругим внутри.

Самый редкий и важный нюанс этого рецепта — добавление холодного сливочного сыра в самом конце. Именно холодный сыр, а не теплый создает эффект «облака», не тая полностью, а распределяясь по зернам тончайшей кремовой пленкой. В готовую кастрюлю (огонь выключен) кладут сливочный сыр, тертый пармезан и обжаренные грибы. Энергично вымешивают до однородности, накрывают крышкой и дают настояться ровно 2 минуты.

Это блюдо получается значительно легче классического ризотто, так как булгур содержит меньше крахмала и калорий, но при этом дарит идеальное чувство сытости.

  • Калорийность на 100 г: 168 ккал.
  • БЖУ: 6,2/8,5/17,1.

Ранее мы делились рецептом сытного и хрустящего завтрака за 10 минут.

Читайте также
«Дамский каприз»: салат с булгуром, который влюбляет с первой ложки
Семья и жизнь
«Дамский каприз»: салат с булгуром, который влюбляет с первой ложки
Попробуйте блюдо от турецкой невесты: сварите ленивый суп-пюре из булгура
Семья и жизнь
Попробуйте блюдо от турецкой невесты: сварите ленивый суп-пюре из булгура
Никаких дрожжей и подхода. Творожные булочки «Бруснички» пекутся 20 минут — мягкие, сочные, с легкой кислинкой
Общество
Никаких дрожжей и подхода. Творожные булочки «Бруснички» пекутся 20 минут — мягкие, сочные, с легкой кислинкой
Гренки на молоке — прошлый век. Добавляю 2 ингредиента — даже колбаса не нужна: съедаются еще на сковороде, пока горячие
Общество
Гренки на молоке — прошлый век. Добавляю 2 ингредиента — даже колбаса не нужна: съедаются еще на сковороде, пока горячие
Рецепт из куриного филе, который покорил мое сердце: смешиваю со сметанной заливкой и запекаю
Общество
Рецепт из куриного филе, который покорил мое сердце: смешиваю со сметанной заливкой и запекаю
Александра Вкусова
А. Вкусова
