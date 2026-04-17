18 апреля — начало месяца Зуль-ка‘да: значение, традиции, что нельзя делать

К концу второй декады апреля 2026 года начинается мусульманский месяц Зуль-ка‘да (встречаются также равнозначные написания Зуль-каада и Зу-ль-када). Он известен как одиннадцатый месяц календаря мусульман и как один из запретных месяцев в исламе. История его связана с так называемым Худайбийским перемирием. О том, что это такое — месяц Зуль-ка‘да — и что именно оказывается под запретом, читайте в материале NEWS.ru.

Начало месяца Зуль-ка‘да в 2026 году: даты

В 2026 году одиннадцатый месяц мусульманского лунного календаря начинается 18 апреля. Эта дата соответствует первому числу месяца Зуль-ка‘да 1447 года по Хиджре. Продолжительность месяца составляет 29–30 дней, что определяется видимостью молодого месяца (мусульмане, напомним, ориентируются на лунный календарь). Завершится Зуль-ка‘да 17 мая, перед наступлением месяца Зуль-хиджа, начало которого ожидается 18 мая 2026 года.

Что означает Зуль-ка‘да: значение в исламе

Значение месяца Зуль-ка‘да в исламе можно истолковать, основываясь на дословном переводе его названия. «Зуль-ка‘да» расшифровывается как «месяц стоянок» или «оседлый месяц» (само слово «ка‘да» переводится как «сидение» или «бездействие»). В доисламские времена этот месяц был временем, когда кочевые арабские племена прекращали передвижения, возвращались к постоянным местам жительства и прекращали любые военные действия. Так что этот период издревле был временем мира, покоя и безопасности.

Чтобы понять, что это такое — месяц Зуль-ка‘да в исламском вероучении, — необходимо обратиться к Священному Корану. Аллах установил двенадцать месяцев в году, и четыре из них являются запретными. В этот список вошли:

Зуль-ка‘да;

Зуль-хиджа;

Мухаррам;

Раджаб.

Как сказано в Коране: «Воистину, число месяцев у Аллаха — двенадцать… Четыре месяца из них — запретные. Такова правая религия, и посему не поступайте в них несправедливо по отношению к себе» (аят 36 суры 9 «Ат-Тауба»). В толковании ас-Саади разъясняется: «Согласно божественному предопределению, в году должно быть двенадцать месяцев, о которых хорошо известно людям. Так предопределил Аллах, когда сотворил небеса и землю, установил ночь и день и разделил время на двенадцать месяцев. Четыре из этих месяцев считаются запретными: Раджаб, Зуль-када, Зуль-хиджа и Мухаррам. Эти месяцы являются наиболее почитаемыми, и в них мусульманам запрещается вступать в боевые действия и причинять вред самим себе».

Значение месяца Зуль-ка‘да в исламе напрямую связано с тем, что это период определенных ограничений и табу, которые нельзя нарушать. Это также время, когда грехи становятся еще тяжелее, а благие дела ведут за собой более щедрую награду, нежели обычно.

Почему этот месяц считается особым: история и религиозный смысл

Поговорим подробнее про историю запретных месяцев в исламе, уделив месяцу Зуль-ка‘да особое внимание. Легенды отсылают нас к дате 6 марта 628 года, когда было подписано вышеупомянутое Худайбийское соглашение.

Началось все с того, что пророк Мухаммед увидел сон, в котором совершил обход Каабы. После этого он объявил сподвижникам о намерении совершить малую умру в Мекку. Около 1400 мусульман, взяв с собой лишь жертвенных животных и мечи путников (как знак мирных намерений), выступили из Медины. Курайшиты, опасаясь нападения, выслали навстречу двести всадников во главе с Халидом ибн Валидом, вынудив мусульман остановиться в Худайбии.

На этом история запретных месяцев в исламе, конечно, не заканчивается. Мусульмане решили провести с курайшитами переговоры. От лица мусульман говорил зять и один из ближайших сподвижников Мухаммеда — Усман ибн Аффан. Обговорен был ряд условий, самое главное из которых — прекращение войны на десять лет. Худайбийское соглашение считается одним из величайших событий в истории ислама. Оно упоминается в Коране (сура «Аль-Фатх», 48:1-30), где Всевышний назвал этот договор «явной победой». Мусульмане были признаны полноценной и уважаемой политической силой. А прекращение боевых действий сделало возможной мирную пропаганду ислама. За два года после Худайбийского мира ислам приняло больше людей, чем за весь предшествующий период с 610 года. Так что значение месяца Зуль-ка‘да в исламе сложно переоценить.

Что можно и желательно делать в месяц Зуль-ка‘да

Отвечая на вопрос о том, что можно и нельзя делать в Зуль-ка‘да, следует начать с дозволенных и поощряемых действий. Ведь запретный характер месяца означает не только ограничения, но и особую ценность богослужений. Грех в это время тяжелее, но и награда за добрые дела многократно увеличивается.

Среди желательных действий особое место занимает пост. В достоверном хадисе, переданном от Абу Дауда, пророк Мухаммед побуждал верующих соблюдать пост в запретные месяцы. Традиции и обряды Зуль-ка‘да включают усиление добровольного поклонения. Верующим рекомендуется:

совершать дополнительные молитвы (намазы суннат и нафль);

чаще читать Священный Коран;

усерднее взывать к Аллаху с дуа (мольбами);

подавать садака (милостыню);

просить прощения у Всевышнего за совершенные прегрешения.

Традиции и обряды Зуль-ка'да также предполагают подготовку к главному паломничеству — хаджу. Для тех, кто намеревается совершить его, этот месяц становится временем духовного и практического настроя на предстоящее путешествие.

Что запрещено: войны, конфликты и другие ограничения

Главный запрет месяца Зуль-ка‘да касается начала военных действий и конфликтов. Как и другие три священных месяца, этот период должен проходить под знаком мира и безопасности. Запрет распространяется на любые формы агрессии, нападения и ведения войны. В доисламские времена арабы даже откладывали на потом кровную месть, реализуя ее только по окончании запретного месяца.

Исламские правоведы (факихи) уточняют: под запретом — именно начало военных действий. Если конфликт начался раньше, то разрешается продолжать конфликт в запретные месяцы. Также запрет не действует в случае оборонительной войны, когда враг вторгся на территорию мусульман. Коран предостерегает: «Сражайтесь все вместе с многобожниками, как они все вместе сражаются с вами» (аят 36 суры 9 «Ат-Тауба»).

Кроме военных действий, в доисламские времена существовал также запрет на охоту вокруг Каабы. В более широком смысле верующим следует избегать любых форм несправедливости, ссор, проявления гнева и обиды на других людей, поскольку все эти действия считаются особенно предосудительными в священный месяц.

Подготовка к хаджу и месяц Зуль-ка‘да в жизни паломников

Связь между подготовкой к хаджу и месяц Зуль-ка‘да является прямой и неразрывной. Зуль-ка‘да — это месяц, который непосредственно предшествует хаджу, совершаемому в месяц Зуль-хиджа. По традиции именно с наступлением Зуль-ка‘да паломники из разных уголков мира начинают путь к святым местам в Мекку и Медину. В далеком прошлом паломничество занимало много времени, и, отправляясь в путь в месяц Зуль-ка‘да, верующие прибывали к месту назначения как раз к началу обрядов хаджа. К тому же подготовка к хаджу и месяц Зуль-ка‘да подразумевают не только физические сборы, но и духовное очищение.

По данным на 2026 год, первые группы паломников начнут прибывать в Саудовскую Аравию именно 18 апреля, что соответствует первому числу Зуль-ка‘да. Резюмируя, что это такое — месяц Зуль-ка‘да для паломников? Это время начала священного путешествия, когда верующие вступают в состояние ихрама и произносят намерение на совершение хаджа или умры. Этот месяц символизирует собой переход от обыденной жизни к состоянию полной посвященности Всевышнему.

Традиции мусульман в разных странах в начале месяца Зуль-ка‘да

Традиции встречи месяца Зуль-ка‘да в разных мусульманских странах во многом схожи, поскольку основаны на единых религиозных предписаниях. В начале месяца верующие поздравляют друг друга с наступлением очередного священного периода. Во многих мечетях проводятся проповеди, разъясняющие достоинство этого месяца и напоминающие о необходимости воздерживаться от конфликтов.

В странах Ближнего Востока, Северной Африки, Турции, а также в мусульманских общинах России и СНГ верующие стремятся увеличить количество добровольных постов. Особое значение придается посту в понедельник и четверг, а также в так называемые «белые дни» (13–15-го числа лунного месяца). В Турции и Египте в этот месяц активизируется деятельность по организации паломнических поездок: туристические агентства проводят специальные семинары и встречи для будущих хаджиев.

В Юго-Восточной Азии, например в Индонезии и Малайзии, начало Зуль-ка‘да также сопровождается чтением специальных молитв в мечетях и домах. Важно подчеркнуть, что ни одна из этих традиций не является обязательным религиозным предписанием. Все они представляют собой благие обычаи, основанные на общем стремлении мусульман провести священный месяц в поклонении, мире и подготовке к еще более великому месяцу — Зуль-хиджа, месяце хаджа и праздника Курбан-байрам.