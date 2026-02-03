Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 13:55

В афганских вузах будут учить медицине пророка

Ariana News: в Афганистане создадут кафедры пророческой медицины в медвузах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Афганистане впервые в истории создадут кафедры пророческой медицины в государственных медицинских вузах, сообщает портал Ariana News. Решение уже одобрил верховный лидер Исламского Эмирата Хайбатулла Ахундзада.

Министерство высшего образования Афганистана объявило, что верховный лидер Исламского Эмирата Хайбатулла Ахундзада одобрил создание кафедр «пророческой медицины, — говорится в сообщении.

Это направление основано на медицинском опыте пророка Мухаммеда, изложенном в священных текстах. Оно включает профилактику, лечение травами и другими средствами, среди которых особой популярностью пользуются мед, оливковое масло, черный тмин, чеснок, имбирь, алоэ и сенна, умеренное питание, а также духовные практики — исцеление чтением Корана. К физическим методам относятся кровопускание пиявками, банки и прижигания.

Руководства по этой медицине исторически составляли не врачи, а ученые-богословы. Власти Афганистана полагают, что новые кафедры сыграют ключевую роль в подготовке квалифицированных медицинских кадров.

Ранее посол Исламского Эмирата Афганистан в РФ Гуль Хасан сообщил, что Москва и Кабул ведут переговоры о привлечении в Россию трудовых мигрантов из Афганистана. Дипломат отметил, что есть основания рассчитывать на положительный результат.

вузы
медицина
Пророк Мухаммед
Афганистан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Терапевт перечислил тревожные признаки проблем с щитовидкой
Раскрыты результаты допинг-тестов участников Олимпиады-2026 от России
«Засуетилась рано»: мать убитого мальчика пыталась найти его в день пропажи
Датчане разочаровались в США на фоне скандала с Гренландией
В IBA отреагировали на смену главы попечительского совета ФСБР
Сын Жильцовой назвал причину смерти матери
Россиянам разрешили регистрироваться в апартаментах
Похолодало до -30. Когда будет оттепель? Прогноз погоды в Москве на февраль
Юрист ответил, какие действия подпадают под жестокое обращение с животным
Политолог раскрыл истинный смысл слов Рютте о войсках НАТО на Украине
Ушла из жизни легендарный советский диктор
Раскрыты детали кровавой разборки в школе под Красноярском
Монобровь, съемки обнаженной у отца, критика: как живет Дарья Мороз
Минфин Украины подсчитал общую сумму кредитов от ЕС
Онколог назвал средний возраст развития рака в России
Автоэксперт рассказал об опасности покупки авто малоизвестных брендов
В Госдуме назвали рискованным план Запада и Украины по военному ответу
Власти Франции всерьез занялись медиагигантом Маска
Американские войска устроили стрельбу на подступах к российской границе
Устроившую резню в школе под Красноярском девочку задержали
Дальше
Самое популярное
СВО закончится в 2026-м? Какое предсказание сделал Жириновский
Россия

СВО закончится в 2026-м? Какое предсказание сделал Жириновский

В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография
Культура

В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография

Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля
Россия

Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.