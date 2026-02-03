В афганских вузах будут учить медицине пророка Ariana News: в Афганистане создадут кафедры пророческой медицины в медвузах

В Афганистане впервые в истории создадут кафедры пророческой медицины в государственных медицинских вузах, сообщает портал Ariana News. Решение уже одобрил верховный лидер Исламского Эмирата Хайбатулла Ахундзада.

Министерство высшего образования Афганистана объявило, что верховный лидер Исламского Эмирата Хайбатулла Ахундзада одобрил создание кафедр «пророческой медицины, — говорится в сообщении.

Это направление основано на медицинском опыте пророка Мухаммеда, изложенном в священных текстах. Оно включает профилактику, лечение травами и другими средствами, среди которых особой популярностью пользуются мед, оливковое масло, черный тмин, чеснок, имбирь, алоэ и сенна, умеренное питание, а также духовные практики — исцеление чтением Корана. К физическим методам относятся кровопускание пиявками, банки и прижигания.

Руководства по этой медицине исторически составляли не врачи, а ученые-богословы. Власти Афганистана полагают, что новые кафедры сыграют ключевую роль в подготовке квалифицированных медицинских кадров.

Ранее посол Исламского Эмирата Афганистан в РФ Гуль Хасан сообщил, что Москва и Кабул ведут переговоры о привлечении в Россию трудовых мигрантов из Афганистана. Дипломат отметил, что есть основания рассчитывать на положительный результат.