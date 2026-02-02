Москва и Кабул обсудили привлечение в Россию трудовых мигрантов

Москва и Кабул ведут переговоры о привлечении в Россию трудовых мигрантов из Афганистана, сообщил ТАСС посол исламского эмирата Афганистан в РФ Гуль Хасан. Дипломат отметил, что есть основания рассчитывать на положительный результат.

По вопросу трудовой миграции в Россию между двумя странами уже состоялись переговоры и есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов, — сказал он.

Гуль Хасан подчеркнул, что Афганистан обладает молодым населением. По его словам, правительство страны работает над направлением квалифицированных и профессиональных кадров в те государства, где существует потребность в рабочей силе.

Ранее группа депутатов Госдумы от «Новых людей» во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Владиславом Даванковым заявила, что штрафы для мигрантов за нарушение правил въезда перестали выполнять превентивную функцию. Они предложили повысить размеры санкций.

До этого в Госдуме поддержали законопроекты, направленные на усиление контроля за здоровьем мигрантов. Инициатива предполагает сокращение сроков прохождения медосмотра с 90 до 30 дней, обязательную передачу данных в МВД и Роспотребнадзор, а также жесткие санкции за уклонение от обследования или подделку документов.