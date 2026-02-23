Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 13:44

«Цена победы имеет значение»: Медведев призвал военных беречь себя

Медведев заявил, что цена победы имеет значение

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия стремится к победе, но ее цена имеет значение, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. В связи с этим он призвал военных беречь себя и своих близких. Видео с рабочей поездки в одно из подразделений сил беспилотной авиации он опубликовал на своем канале в MAX.

Берегите себя, берегите своих близких, потому что нам победа нужна, но цена победы имеет значение, — сказал Медведев.

Также зампред Совбеза РФ рассказал, что продолжение конфликта на Украине является для части украинских политиков гарантией продолжения их жизни. По его словам, Киев начал осознавать, в каком положении оказался. Медведев также отметил, что Россия не озвучивает итоги текущих переговоров по Украине из-за договоренностей.

Ранее в честь Дня защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил траурный венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие, награжденные главой государства, а также министр обороны Андрей Белоусов.

