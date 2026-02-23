Медведев раскрыл, почему в Киеве желают продолжать конфликт

Продолжение конфликта на Украине является для части украинских политиков гарантией продолжения их жизни, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с российскими военнослужащими в ходе рабочей поездки в одно из подразделений сил беспилотной авиации. Видео с мероприятия он опубликовал в своем канале в MAX. По его словам, Киев начал осознавать, в каком положении оказался.

Для части руководителей этого государства, как бы мы их ни называли и какими бы эпитетами ни награждали, мы с вами понимаем, что [для них] продолжение военных действий — это продолжение собственной жизни, скажем прямо, — отметил Медведев.

Также зампред Совбеза отмечал, что Россия не озвучивает итоги текущих переговоров по Украине из-за имеющихся договоренностей. По его словам, в ходе обсуждений Москва также озвучила свою позицию по территориальному вопросу параметрам демилитаризации Киева. Отдельно он подчеркнул, что Россия стремится к победе, но цена победы имеет значение, потому военным нужно беречь себя и своих близких.