Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 13:45

Медведев раскрыл, почему в Киеве желают продолжать конфликт

Медведев: для части украинских лидеров конфликт с РФ является гарантией их жизни

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Продолжение конфликта на Украине является для части украинских политиков гарантией продолжения их жизни, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с российскими военнослужащими в ходе рабочей поездки в одно из подразделений сил беспилотной авиации. Видео с мероприятия он опубликовал в своем канале в MAX. По его словам, Киев начал осознавать, в каком положении оказался.

Для части руководителей этого государства, как бы мы их ни называли и какими бы эпитетами ни награждали, мы с вами понимаем, что [для них] продолжение военных действий — это продолжение собственной жизни, скажем прямо, — отметил Медведев.

Также зампред Совбеза отмечал, что Россия не озвучивает итоги текущих переговоров по Украине из-за имеющихся договоренностей. По его словам, в ходе обсуждений Москва также озвучила свою позицию по территориальному вопросу параметрам демилитаризации Киева. Отдельно он подчеркнул, что Россия стремится к победе, но цена победы имеет значение, потому военным нужно беречь себя и своих близких.

Россия
Совбез РФ
Дмитрий Медведев
Украина
конфликт на Украине
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Начальники колоний, судьи и прокурор оказались под санкциями ЕС
В Сочи мощная волна разбила окна ресторана и смыла посетителей
Резкое похудение, рождение дочки, отказ от Голливуда: как живет Софья Зайка
Дворник раскрыл подробности спасения ребенка, выпавшего из окна
В Крыму объяснили страх Зеленского перед 23 Февраля
Глава МИД Китая пристыдил европейских коллег на сессии ООН
«Шантажирует»: военэксперт о словах Зеленского про контрактную армию
Члены коллегии МО возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Евросоюз принял новое решение о санкциях против России
Самолет из Владивостока с 74 пассажирами совершил экстренную посадку
В Челябинске курьера уволили за помощь собаке в мороз
Мощный пожар вспыхнул в Подмосковье
Медведев возложил цветы у Могилы Неизвестного Солдата
Гладков сообщил о кощунственном ракетном ударе ВСУ по Белгороду
Погибшая в Анапе блогерша предсказала свою смерть в день рождения
«Навязанное силой»: правительству Франции выразили вотум недоверия
Медведев напомнил Киеву о судьбе Гитлера и Муссолини
Гуменник сфотографировался с главным соперником на закрытии Олимпиады
SHAMAN выпустил новую песню в День защитника Отечества
Филиппов захотел использовать серебряную медаль не по назначению
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.