Медведев объяснил, почему Россия не разглашает итоги переговоров по Украине

Россия не озвучивает итоги текущих переговоров по Украине из-за договоренностей, рассказал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в одно из подразделений сил беспилотной авиации. По его словам, опубликованным в канале мессенджера Max, в ходе обсуждений Москва озвучила свою позицию по территориальному вопросу и параметрам демилитаризации Киева.

У нас есть договоренность: мы результаты текущих переговоров не разглашаем, — подчеркнул Медведев.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что президента Украины Владимира Зеленского вывела из себя жесткая позиция России. Ее на переговорах по украинскому урегулированию в Женеве подтвердил глава делегации РФ Владимир Мединский.

Также The American Conservative обратило внимание, что заявления Зеленского о конкретных сроках завершения противостояния с Россией могут быть его личной инициативой, не имеющей под собой реальных договоренностей. Журналисты подметили, что названная дата окончания боевых действий выглядит попыткой выдать желаемое за действительное.