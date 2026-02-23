Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 13:34

Медведев объяснил, почему Россия не разглашает итоги переговоров по Украине

Медведев: Россия не раскрывает итоги переговоров по Украине из-за соглашений

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия не озвучивает итоги текущих переговоров по Украине из-за договоренностей, рассказал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в одно из подразделений сил беспилотной авиации. По его словам, опубликованным в канале мессенджера Max, в ходе обсуждений Москва озвучила свою позицию по территориальному вопросу и параметрам демилитаризации Киева.

У нас есть договоренность: мы результаты текущих переговоров не разглашаем, — подчеркнул Медведев.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что президента Украины Владимира Зеленского вывела из себя жесткая позиция России. Ее на переговорах по украинскому урегулированию в Женеве подтвердил глава делегации РФ Владимир Мединский.

Также The American Conservative обратило внимание, что заявления Зеленского о конкретных сроках завершения противостояния с Россией могут быть его личной инициативой, не имеющей под собой реальных договоренностей. Журналисты подметили, что названная дата окончания боевых действий выглядит попыткой выдать желаемое за действительное.

Дмитрий Медведев
Украина
переговоры
результаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Начальники колоний, судьи и прокурор оказались под санкциями ЕС
В Сочи мощная волна разбила окна ресторана и смыла посетителей
Резкое похудение, рождение дочки, отказ от Голливуда: как живет Софья Зайка
Дворник раскрыл подробности спасения ребенка, выпавшего из окна
В Крыму объяснили страх Зеленского перед 23 Февраля
Глава МИД Китая пристыдил европейских коллег на сессии ООН
«Шантажирует»: военэксперт о словах Зеленского про контрактную армию
Члены коллегии МО возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Евросоюз принял новое решение о санкциях против России
Самолет из Владивостока с 74 пассажирами совершил экстренную посадку
В Челябинске курьера «Додо Пиццы» уволили за помощь собаке в мороз
Мощный пожар вспыхнул в Подмосковье
Медведев возложил цветы у Могилы Неизвестного Солдата
Гладков сообщил о кощунственном ракетном ударе ВСУ по Белгороду
Погибшая в Анапе блогерша предсказала свою смерть в день рождения
«Навязанное силой»: правительству Франции выразили вотум недоверия
Медведев напомнил Киеву о судьбе Гитлера и Муссолини
Гуменник сфотографировался с главным соперником на закрытии Олимпиады
SHAMAN выпустил новую песню в День защитника Отечества
Филиппов захотел использовать серебряную медаль не по назначению
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.