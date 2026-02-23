Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 13:11

«Сейчас тихо»: житель штата Халиско о ситуации на фоне беспорядков

NEWS.ru: на следующий день после начала беспорядков в Пуэрто-Вальярта тихо

Члены специальных подразделений Национальной гвардии Члены специальных подразделений Национальной гвардии Фото: MÃ°rquez/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

На следующий день после начала беспорядков в городе Пуэрто-Вальярта штата Халиско в Мексике все затихло, сообщил NEWS.ru местный житель. Он отметил, что, несмотря на отсутствие видимой опасности, всем рекомендовано оставаться дома.

Живу в Мексике, в штате Халиско в городе Пуэрто-Вальярта. В воскресенье с утра начали по всему городу поджигать машины, это было где-то с восьми утра и примерно к трем часам дня все затихло. Потом только патрули ездили. Сейчас тоже все тихо. Вроде не опасно, но всем рекомендуют сидеть дома. В Пуэрто-Вальярта непонятно, работает аэропорт или нет. В Гвадалахаре сначала писали, что не работает. Потом ― что заработал, ― рассказал собеседник.

Ранее российское посольство в Мексике выступило с экстренным предупреждением для граждан РФ в связи с резким обострением криминогенной обстановки в штате Халиско. Поводом стали массовые беспорядки, вспыхнувшие после ликвидации властями страны главаря могущественного наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Эль Менчо.

Ранее мексиканские военные подтвердили гибель Эль Менчо в ходе спецоперации. Четверо преступников были убиты на месте, еще трое, включая самого наркобарона, скончались от ранений при транспортировке в Мехико.

Мексика
Латинская Америка
Россия
туристы
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев раскрыл, почему в Киеве желают продолжать конфликт
«Цена победы имеет значение»: Медведев призвал военных беречь себя
Медведев объяснил, почему Россия не разглашает итоги переговоров по Украине
На Западе поразились новому заявлению Зеленского о Путине
Медведев объяснил, что начали осознавать в Киеве
«На коленке»: Медведев вспомнил первые шаги России в сфере БПЛА
Европейская страна на год сдвинет голосование по вступлению в ЕС
Мужчина решил спуститься с девятого этажа по простыням и разбился
Глава центра лечения от зависимостей пьяным избил мать
Генерал США объяснил, почему США требуют от Киева мирную сделку до лета
В АТОР назвали число российских туристов в Мексике на фоне беспорядков
В ООН назвали ситуацию в Газе катастрофической
«Сейчас тихо»: житель штата Халиско о ситуации на фоне беспорядков
Политолог раскрыл, кто дал наркобаронам сформировать государство в Мексике
Гагин озвучил шокирующие факты похищений украинских детей солдатами ВСУ
В Совете Федерации назвали главных героев Дня защитника Отечества
ВСУ обесточили сотни населенных пунктов на Запорожье
Ветеран СВО рассказала, как спаслась от удара дрона-камикадзе ВСУ
Кровавый хаос в Мексике: кадры жестких стычек после убийства наркобарона
Уильям раскрыл подробности своего состояния после скандала с Эндрю
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.