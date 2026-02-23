«Сейчас тихо»: житель штата Халиско о ситуации на фоне беспорядков NEWS.ru: на следующий день после начала беспорядков в Пуэрто-Вальярта тихо

На следующий день после начала беспорядков в городе Пуэрто-Вальярта штата Халиско в Мексике все затихло, сообщил NEWS.ru местный житель. Он отметил, что, несмотря на отсутствие видимой опасности, всем рекомендовано оставаться дома.

Живу в Мексике, в штате Халиско в городе Пуэрто-Вальярта. В воскресенье с утра начали по всему городу поджигать машины, это было где-то с восьми утра и примерно к трем часам дня все затихло. Потом только патрули ездили. Сейчас тоже все тихо. Вроде не опасно, но всем рекомендуют сидеть дома. В Пуэрто-Вальярта непонятно, работает аэропорт или нет. В Гвадалахаре сначала писали, что не работает. Потом ― что заработал, ― рассказал собеседник.

Ранее российское посольство в Мексике выступило с экстренным предупреждением для граждан РФ в связи с резким обострением криминогенной обстановки в штате Халиско. Поводом стали массовые беспорядки, вспыхнувшие после ликвидации властями страны главаря могущественного наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Эль Менчо.

Ранее мексиканские военные подтвердили гибель Эль Менчо в ходе спецоперации. Четверо преступников были убиты на месте, еще трое, включая самого наркобарона, скончались от ранений при транспортировке в Мехико.