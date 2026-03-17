Проживающая на Кубе россиянка раскрыла подробности блэкаута в стране RT: у жителей Кубы на фоне полного блэкаута начала заканчиваться питьевая вода

Проживающая на Кубе россиянка рассказала в беседе с RT, что на фоне полного блэкаута у людей начала заканчиваться питьевая вода. По ее словам, в стране практически отсутствует мобильная связь. Она отметила, что такого масштабного отключения света еще не было.

Ситуация катастрофическая. До этого по четверо суток не было света, питьевая вода в городе закончилась, — рассказала женщина.

Она уточнила, что стационарные телефону по факту не работают, как и мобильные. Как отметила россиянка, местные жители вынуждены экономить воду, которой почти нет в магазинах, и покупать любые другие напитки.

Женщина добавила, что в некоторых районах города Морон уже больше недели происходят беспорядки. Так на днях группа протестующих напала на штаб-квартиру правящей Коммунистической партии.

Ранее оставшиеся на Кубе россияне поделились реалиями жизни на острове в условиях энергетического кризиса. По их словам, свет отключают каждый день, причем перерывы стали длиннее, а время с электричеством — короче.