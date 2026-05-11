11 мая 2026 в 16:13

Стало известно об «ударе» США по важным космическим проектам Китая

NYT: власти США остановили космические проекты Китая в Аргентине и Чили

Власти США добились заморозки китайских астрономических проектов в Аргентине и Чили, опасаясь их возможного военного применения, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. По их словам, под давлением Вашингтона руководство Аргентины остановило работу крупнейшего в Южной Америке китайского радиотелескопа.

Отмечается, что американские чиновники с 2021 года убеждали Буэнос-Айрес пересмотреть сотрудничество с КНР в космической сфере. Белый дом опасается, что объекты могут использоваться для слежения за спутниками США и связи с китайскими космическими аппаратами, уточнили информаторы.

Аналогичная ситуация произошла и в Чили, где власти прекратили строительство китайской обсерватории в пустыне Атакама после давления со стороны США. Китайское посольство в Буэнос-Айресе назвало эти действия Вашингтона попыткой сдерживания и подавления.

Ранее стало известно, что США усиливают давление на Китай во время подготовки визита президента Дональда Трампа в Пекин. После серии взаимных претензий администрация Трампа ввела санкции против трех китайских компаний, которые, по версии американцев, передавали Ирану спутниковые снимки.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

