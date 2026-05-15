В Кремле назвали сложной ситуацию с топливом на Кубе

Песков: Россия поддерживает контакты с властями Кубы по ситуации с топливом

Ситуация с топливом на Кубе сложная, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, Россия поддерживает контакты с руководством страны.

Мы поддерживаем контакты с кубинским руководством, нашими друзьями. Ситуация действительно сложная. Вот это единственное, что я могу сказать, — отметил он.

Министерство транспорта РФ сообщило, что российский танкер «Анатолий Колодкин», перевозивший гуманитарную помощь, благополучно достиг берегов Кубы и начал выгрузку в порту назначения. Судно привезло островному государству 100 тыс. тонн нефти, необходимой для преодоления энергокризиса.

До этого стало известно, что российский танкер с нефтью получил разрешение подойти к берегам Кубы, несмотря на американскую энергетическую блокаду. Известно, что на борту судна около 730 тыс. баррелей нефти. Тогда ожидалось, что что прибытие российского судна поможет на несколько недель восполнить запасы топлива на Кубе.