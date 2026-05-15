День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 12:17

В Кремле назвали сложной ситуацию с топливом на Кубе

Песков: Россия поддерживает контакты с властями Кубы по ситуации с топливом

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ситуация с топливом на Кубе сложная, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, Россия поддерживает контакты с руководством страны.

Мы поддерживаем контакты с кубинским руководством, нашими друзьями. Ситуация действительно сложная. Вот это единственное, что я могу сказать, — отметил он.

Министерство транспорта РФ сообщило, что российский танкер «Анатолий Колодкин», перевозивший гуманитарную помощь, благополучно достиг берегов Кубы и начал выгрузку в порту назначения. Судно привезло островному государству 100 тыс. тонн нефти, необходимой для преодоления энергокризиса.

До этого стало известно, что российский танкер с нефтью получил разрешение подойти к берегам Кубы, несмотря на американскую энергетическую блокаду. Известно, что на борту судна около 730 тыс. баррелей нефти. Тогда ожидалось, что что прибытие российского судна поможет на несколько недель восполнить запасы топлива на Кубе.

Власть
Дмитрий Песков
Россия
Куба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зеленский слетел с катушек»: Шеремет высказался об атаках на ЗАЭС
Пашинян обиделся из-за грибов и подал иск к Карапетяну
Житель Иркутской области спас осиротевшего и голодного медвежонка
Стало известно, где захоронят прах Молчанова
Политолог рассказал о новой операции против Ирана
В России курс доллара упал ниже 73 рублей впервые за три года
Оставшийся один внук Молчанова расплакался у гроба дедушки и попал на видео
Проводы в последний путь: в Москве простились с телеведущим Молчановым
Известная актриса расплакалась на прощании с Молчановым
Коммерческое судно под индийским флагом затонуло после атаки у Омана
Наступление ВС РФ на Харьков 15 мая: лютые удары, «рота калек» у Волчанска
ВС России полностью выбили ВСУ из населенного пункта в Запорожской области
Экономист раскрыл, кому из россиян положены дополнительные выходные
Экс-игрок ЦСКА оценил шансы команды в матче РПЛ с «Локомотивом»
Стало известно, когда выгоднее всего уходить в отпуск в 2026 году
Климатолог назвал неочевидную причину нарушения терморегуляции
Минобороны сообщило о серии ударов возмездия по объектам на Украине
Миронов назвал способ в разы увеличить поступления от НДФЛ в бюджет России
Мужчинам объяснили, на что они должны быть готовы ради семьи
Ранили в висок: сумасшедший ударил незнакомую девочку ножом в лицо
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.