15 мая 2026 в 12:21

В Кремле сделали важное заявление о визите Путина в Китай

Песков заявил, что визит Путина в Китай согласован

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Визит президента РФ Владимира Путина в Китай состоится совсем скоро, подготовка к нему уже завершена, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге, который публикует пресс-служба Кремля. По его словам, которые приводит РИА Новости, все контакты состоялись, все основные параметры поездки согласованы.

Он, действительно, будет совсем скоро. Действительно, завершена подготовка к этому визиту, все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы, — отметил он.

Песков объяснил, что официальное объявление о визите главы государства в КНР будет сделано совсем скоро. Его публикуют по согласованию с китайской стороной, в Кремле не хотят забегать вперед.

Ранее китайские СМИ сообщили, что Путин посетит Пекин с однодневным визитом в середине следующей недели — 20 мая. По данным источников, поездка президента в Китай носит рутинный характер и является частью регулярных контактов между странами. В связи с этим не планируется устраивать парад или торжественную церемонию встречи.

Политолог Юрий Светов между тем выразил мнение, что визиты в Китай Путина и президента США Дональда Трампа, который посетил страну накануне, 14 мая, никак не связаны между собой. По его словам, визит каждого из лидеров планировался давно, и один к другому не привязан.

