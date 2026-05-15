День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 09:17

Стало известно, когда Путин посетит Китай

SCMP: Путин прилетит в Китай 20 мая

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин, как ожидается, посетит Пекин с однодневным визитом в середине следующей недели — 20 мая, сообщает South China Morning Post со ссылкой на информированные источники. По данным собеседников издания, поездка российского лидера в Китай носит рутинный характер и является частью регулярных контактов между Москвой и Пекином. В связи с этим не планируется устраивать парад или торжественную церемонию встречи.

Как отмечает SCMP, это будет первый случай, когда Китай примет лидеров двух мировых держав в одном месяце вне рамок многосторонних мероприятий. С 13 по 15 мая в Пекине с официальным визитом пребывает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предстоящий визит Путина в Китай будет чрезвычайно насыщенным по содержанию. Он добавил, что обе столицы придают этому событию первостепенное значение.

Тем временем глава Белого дома провел переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Стороны обсудили украинский конфликт, а также обменялись мнениями по ситуациям на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.

