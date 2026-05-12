12 мая 2026 в 12:39

В Кремле раскрыли ожидания от скорого визита Путина в Китай

Песков назвал предстоящий визит Путина в Китай насыщенным по содержанию

Фото: kremlin.ru
Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай будет чрезвычайно насыщенным по содержанию, и обе столицы придают этому событию первостепенное значение, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге. Он добавил, что о точных сроках поездки Кремль проинформирует мировую общественность синхронно с китайскими товарищами.

Информация о визите в Китай есть исчерпывающая. Он готовится. В решающей стадии находится подготовка. Это то событие, которому и в Москве, и в Пекине придают первостепенное значение. Визит ожидается насыщенный с точки зрения содержания, — отметил представитель Кремля.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что американский президент Дональд Трамп не намерен снова переносить свой визит в Китай. Поездка главы Белого дома в Пекин планируется 14–15 мая, там он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Визит Трампа должен был состояться в период с 31 марта по 2 апреля, но его перенесли из-за боевых действий на Ближнем Востоке. В то же время американский лидер призывал Пекин присоединиться к усилиям Вашингтона по разблокировке Ормузского пролива.

