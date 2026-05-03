В США рассказали, будет ли перенесен визит Трампа в Китай Бессент: Трамп не намерен снова переносить визит в Китай

Президент США Дональд Трамп не намерен снова переносить свой визит в Китай, заявил в эфире телеканала Fox News глава Минфина страны Скотт Бессент. Поездка главы Белого дома в Пекин планируется 14–15 мая, там он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Насколько я знаю, он не собирается переносить встречу, — сказал Бессент.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Трамп вряд ли отменит визит в Китай из-за отказа страны выполнять санкции США против своих нефтяных компаний. При этом, по его словам, не стоит ждать достижения конкретных договоренностей по итогам возможной встречи двух лидеров.

До этого Министерство коммерции КНР запретило признавать и соблюдать санкции США против пяти китайских нефтехимических компаний. Речь идет о мерах, введенных Вашингтоном из-за торговли нефтью с Ираном.

Визит Трампа в Китай должен был состояться в период с 31 марта по 2 апреля, но был перенесен из-за боевых действий на Ближнем Востоке. В то же время американский лидер призывал Пекин присоединиться к усилиям Вашингтона по разблокировке Ормузского пролива.