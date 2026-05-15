День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 11:03

Политолог раскрыл, правда ли связаны приезды Трампа и Путина в Китай

Политолог Светов: приезды Путина и Трампа в Китай никак не связаны между собой

Дональд Трамп и Си Цзиньпин Дональд Трамп и Си Цзиньпин Фото: Daniel Torok/US White House/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Приезды президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Китай никак не связаны между собой, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, визит каждого из лидеров планировался давно, и один к другому не привязан.

Сейчас в СМИ пытаются трактовать приезды лидеров США и РФ в Китай так: вот Трамп побывал в КНР, и Путин сразу полетел туда. Это не так. Визит главы Белого дома, как и поездка главы России, планировался достаточно давно. Трамп должен был побывать в Китае в марте, но из-за войны в Иране визит был перенесен. Поэтому одна поездка в КНР к другой никак не привязана. У каждого лидера свои планы, — пояснил Светов.

Он отметил, что хотя сами визиты не связаны, обсуждаемые темы неизбежно пересекаются. По его мнению, американцы во время диалога с китайской стороной среди прочего говорили об Украине. Политолог добавил, что в свою очередь, когда Путин будет беседовать с лидером КНР Си Цзиньпином, естественно, будет обсуждаться положение на Ближнем Востоке и война США с Ираном.

Американцы беседовали с китайцами и об Украине. Таким образом это касалось ситуации вокруг России. В свою очередь, когда Путин начнет говорить с Си Цзиньпином, то, естественно, будет обсуждаться положение на Ближнем Востоке, война Соединенных Штатов с Ираном. Это просто неминуемо. Американские аналитики заявляли, что Трамп попытается воздействовать на Си Цзиньпина, чтобы он не поддерживал РФ. Глава Белого дома, когда по телефону разговаривал с Путиным, хотел, чтобы мы не оказывали содействие Китаю. Это обычная тактика американцев — разделить людей и властвовать. Она уже не удивляет, — заключил Светов.

Ранее сообщалось, что Путин может посетить Пекин с однодневным визитом в середине следующей недели — 20 мая. По данным гонконгских журналистов, поездка российского лидера в Китай носит рутинный характер и является частью регулярных контактов между Москвой и Пекином.

Мир
США
Россия
Китай
Си Цзиньпин
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп не нашел голливудского актера на роль Си Цзиньпина
Российские следователи привели неутешительные данные после атаки ВСУ
Почему не работает Telegram сегодня, 15 мая: замедление, когда заблокируют
СК принял важное решение после атаки ВСУ на Рязанскую область
В Петербурге пройдет концерт в честь 50-летия Алексея Горшенева
Раскрыто, где похоронят Богуславскую
Лавров указал на попытки Запада подмять под себя Армению
Самокатчик сбил девятилетнюю девочку и скрылся
Юрист напомнил, какие компенсации полагаются пострадавшим после пожара
В РОАД предложили штрафовать за скручивание пробега у авто
Лавров пообещал обсудить перетягивание Армении на свою орбиту Западом
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 мая: где сбои в России
Политолог раскрыл, правда ли связаны приезды Трампа и Путина в Китай
«Не будем бегать и умолять»: Лавров предупредил Европу о переговорах
Лавров публично унизил европейских псевдопереговорщиков по Украине
Лавров указал, к чему скатился интерес США в ситуации с Ираном
Лавров объяснил, какую проверку Путин устроил политикам ЕС
Лавров раскрыл план БРИКС по «спасению» G20 от Запада
Финэксперт предостерегла от банковских переводов за услуги несамозанятым
Доходы VK Tech за первый квартал 2026 года увеличились на 59%
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.