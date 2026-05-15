Политолог раскрыл, правда ли связаны приезды Трампа и Путина в Китай

Политолог Светов: приезды Путина и Трампа в Китай никак не связаны между собой

Приезды президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Китай никак не связаны между собой, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, визит каждого из лидеров планировался давно, и один к другому не привязан.

Сейчас в СМИ пытаются трактовать приезды лидеров США и РФ в Китай так: вот Трамп побывал в КНР, и Путин сразу полетел туда. Это не так. Визит главы Белого дома, как и поездка главы России, планировался достаточно давно. Трамп должен был побывать в Китае в марте, но из-за войны в Иране визит был перенесен. Поэтому одна поездка в КНР к другой никак не привязана. У каждого лидера свои планы, — пояснил Светов.

Он отметил, что хотя сами визиты не связаны, обсуждаемые темы неизбежно пересекаются. По его мнению, американцы во время диалога с китайской стороной среди прочего говорили об Украине. Политолог добавил, что в свою очередь, когда Путин будет беседовать с лидером КНР Си Цзиньпином, естественно, будет обсуждаться положение на Ближнем Востоке и война США с Ираном.

Американцы беседовали с китайцами и об Украине. Таким образом это касалось ситуации вокруг России. В свою очередь, когда Путин начнет говорить с Си Цзиньпином, то, естественно, будет обсуждаться положение на Ближнем Востоке, война Соединенных Штатов с Ираном. Это просто неминуемо. Американские аналитики заявляли, что Трамп попытается воздействовать на Си Цзиньпина, чтобы он не поддерживал РФ. Глава Белого дома, когда по телефону разговаривал с Путиным, хотел, чтобы мы не оказывали содействие Китаю. Это обычная тактика американцев — разделить людей и властвовать. Она уже не удивляет, — заключил Светов.

Ранее сообщалось, что Путин может посетить Пекин с однодневным визитом в середине следующей недели — 20 мая. По данным гонконгских журналистов, поездка российского лидера в Китай носит рутинный характер и является частью регулярных контактов между Москвой и Пекином.