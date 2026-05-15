Коммерческое судно под индийским флагом затонуло после атаки у Омана

Коммерческое судно под индийским флагом затонуло после атаки у Омана

Коммерческое судно под флагом Индии было атаковано и затоплено у берегов Омана, передает Bloomberg со ссылкой на заявление индийской стороны. Экипаж судна удалось спасти.

Инцидент произошел в среду, 13 мая. Официальные лица не уточнили, кто именно мог стоять за атакой на судно. Нью-Дели выступил с осуждением произошедшего.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO) сообщил, что у берегов Объединенных Арабских Эмиратов было захвачено торговое судно. В центре добавили, что по факту произошедшего проводится расследование.

До этого стало известно, что американское коммерческое судно Neha, принадлежащее транспортной компании Safesea Group, подверглось атаке с использованием иранских беспилотников в Персидском заливе. Инцидент произошел, когда судно стояло на якоре у побережья Катара. На его борту находились 23 моряка, никто из них не пострадал.