День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 10:33

Китай вывел на орбиту пять спутников с помощью ракеты Kinetica-1

Ракета-носитель Kinetica-1 Ракета-носитель Kinetica-1 Фото: Li Yunxi/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Китайская компания CAS Space успешно вывела на орбиту пять спутников с помощью ракеты-носителя Kinetica-1, сообщило Центральное телевидение Китая. Запуск был осуществлен с коммерческой площадки Дунфэн космодрома Цзюцюань на севере страны.

Старт ракеты состоялся в 12:33 по пекинскому времени (07:33 мск). Для запуска использовалась ракета-носитель, известная в Китае под названием «Лицзянь-1». На орбиту были выведены два спутника «Тайцзин-3», а также аппараты «Тяньи-50», «Тяньянь-27» и «Цзилинь-1».

Kinetica-1 представляет собой четырехступенчатую твердотопливную ракету с диаметром обтекателя 3,35 метра. Длина носителя составляет 31 метр. Ракета способна выводить до 2 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 1,5 тонны — на солнечно-синхронную орбиту. Нынешняя миссия стала для нее 13-й по счету и второй в 2026 году.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что с февраля 2025 года по март 2026 года корпорация успешно ввела на орбиту более 130 космических аппаратов. По его словам, в этом году планируется нарастить данные показатели.

Азия
Китай
спутники
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК принял важное решение после атаки ВСУ на Рязанскую область
В Петербурге пройдет концерт в честь 50-летия Алексея Горшенева
Раскрыто, где похоронят Богуславскую
Лавров одним словом охарактеризовал отношения Москвы и Еревана
Самокатчик сбил девятилетнюю девочку и скрылся
Юрист напомнил, какие компенсации полагаются пострадавшим после пожара
В РОАД предложили штрафовать за скручивание пробега у авто
Лавров пообещал обсудить перетягивание Армении на свою орбиту Западом
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 мая: где сбои в России
Политолог раскрыл, правда ли связаны приезды Трампа и Путина в Китай
«Не будем бегать и умолять»: Лавров предупредил Европу о переговорах
Лавров публично унизил европейских псевдопереговорщиков по Украине
Лавров указал, к чему скатился интерес США в ситуации с Ираном
Лавров объяснил, какую проверку Путин устроил политикам ЕС
Лавров раскрыл план БРИКС по «спасению» G20 от Запада
Финэксперт предостерегла от банковских переводов за услуги несамозанятым
Доходы VK Tech за первый квартал 2026 года увеличились на 59%
Россиянам назвали лучшие направления для путешествий в июне
Появились первые кадры вернувшихся из плена российских военных
Издательство «Комсомольская правда» выпустило книгу о ВОВ
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.