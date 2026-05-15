Китай вывел на орбиту пять спутников с помощью ракеты Kinetica-1

Китайская компания CAS Space успешно вывела на орбиту пять спутников с помощью ракеты-носителя Kinetica-1, сообщило Центральное телевидение Китая. Запуск был осуществлен с коммерческой площадки Дунфэн космодрома Цзюцюань на севере страны.

Старт ракеты состоялся в 12:33 по пекинскому времени (07:33 мск). Для запуска использовалась ракета-носитель, известная в Китае под названием «Лицзянь-1». На орбиту были выведены два спутника «Тайцзин-3», а также аппараты «Тяньи-50», «Тяньянь-27» и «Цзилинь-1».

Kinetica-1 представляет собой четырехступенчатую твердотопливную ракету с диаметром обтекателя 3,35 метра. Длина носителя составляет 31 метр. Ракета способна выводить до 2 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 1,5 тонны — на солнечно-синхронную орбиту. Нынешняя миссия стала для нее 13-й по счету и второй в 2026 году.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что с февраля 2025 года по март 2026 года корпорация успешно ввела на орбиту более 130 космических аппаратов. По его словам, в этом году планируется нарастить данные показатели.