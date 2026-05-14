Британия захватила корабль у берегов ОАЭ

Торговое судно было захвачено у берегов Объединенных Арабских Эмиратов, сейчас оно движется в сторону Ирана, говорится в заявлении Центра координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO) в соцсети X. В центре добавили, что по факту произошедшего проводится расследование.

UKMTO получил сообщение об инциденте в 38 морских милях (70 км. — NEWS.ru) к северо-востоку от Фуджайры, ОАЭ. Сотрудник по безопасности компании сообщил, что судно было захвачено неуполномоченными лицами во время стоянки на якоре и в настоящее время направляется в территориальные воды Ирана, — говорится в сообщении.

До этого в UKMTO сообщили, что на сухогрузе у берегов Катара после попадания снаряда возник пожар. Пламя удалось быстро потушить, пострадавших нет.

Ранее американское коммерческое судно Neha, принадлежащее транспортной компании Safesea Group, подверглось атаке с использованием иранских беспилотников в Персидском заливе. Инцидент произошел, когда судно стояло на якоре у побережья Катара. На его борту находились 23 моряка, никто из них не пострадал.