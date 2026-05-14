14 мая 2026 в 11:07

«Принципиальный подход»: в СФ высказались о военных базах в Афганистане

РФ считает неприемлемым возвращение военных объектов третьих стран в Афганистан

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Россия считает неприемлемым возвращение военной инфраструктуры третьих стран на территорию Афганистана или размещение новых военных объектов в соседних с ним государствах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, которые передает ТАСС, США и их союзники должны признать ответственность за 20-летнее присутствие в стране.

Наш принципиальный подход заключается в том, что США и их союзники должны признать всю полноту ответственности за свое 20-летнее присутствие в Афганистане и взять на себя основное бремя его постконфликтного восстановления. Считаем неприемлемым возвращение военной инфраструктуры третьих стран на территорию Афганистана или размещение новых военных объектов в соседних с ним государствах, — заявил Шойгу

Ранее сообщалось, что ппервые в истории Евросоюз решил провести переговоры с послами движения «Талибан». Основной темой обсуждения станут вопросы, связанные с миграцией. Инициаторами встречи выступили сразу несколько стран — членов ЕС. Переговоры состоятся в Брюсселе, но точная дата пока не согласована.

Сергей Шойгу
Афганистан
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
