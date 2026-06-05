Эррол Маск рассказал, какой важный урок усвоил его сын-миллиардер Эррол Маск призвал сына идти вперед и не останавливаться

Южноафриканский предприниматель, политический деятель Эррол Маск рассказал на полях ПМЭФ, что его сын Илон Маск усвоил один важный урок в бизнесе — необходимо всегда продолжать идти вперед. Он рекомендовал ему не останавливаться и впредь, передает корреспондент NEWS.ru.

Бизнес-совет, который он усвоил: продолжай идти и никогда не останавливайся, — сказал Эррол Маск.

Ранее президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью журналистке Ксении Собчак на ПМЭФ в студии «VK Видео» заявил, что смысл жизни заключается в саморазвитии. Он отметил, что встречи с людьми на другом уровне помогают двигаться вперед. Президент Сбербанка подчеркнул, что человек усваивает 70% своих знаний через взаимодействие с другими людьми.

Ранее Эррол Маск назвал Россию отличной площадкой для ведения бизнеса. Он отметил, что страна обладает всеми необходимыми характеристиками для привлечения крупного капитала. По его мнению, уровень технологического развития России позволяет инвесторам выбирать из огромного количества перспективных направлений. Это делает российскую экономику особенно привлекательной, добавил Маск.