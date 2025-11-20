Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 ноября 2025 в 03:12

Чтец по губам раскрыла суть вопроса Маска о саудовском принце в Белом доме

DM: Маск в Белом доме обсуждал принадлежность принца Сальмана к террористам

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
На банкете в Белом доме в честь кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана миллиардер Илон Маск позволил себе весьма провокационный вопрос, пишет Daily Mail. Специалист по чтению по губам Николь Хиклинг утверждает, что предприниматель поинтересовался у соседа, считает ли он гостя террористом.

Маск обратился с этим вопросом к генеральному директору фармацевтической компании Pfizer Альберту Бурле. Неожиданный вопрос ошарашил главу корпорации.

Как вы думаете, он террорист? — поинтересовался глава Tesla.

Реплика Маска выглядит особенно провокационно, если вспомнить, что Салман последний раз наносил визит в Вашингтон семь лет назад. Охлаждение отношений между королевством и США наступило в 2018 году, после убийства журналиста Джамаля Хашогги.

Ранее сообщалось, что во время панихиды в память о консервативном активисте Чарли Кирке между Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском произошел короткий разговор, который попал на камеры и вызвал большой интерес. По словам Хиклинг, американский президент первым начал диалог и поинтересовался делами Маска. Далее Трамп предложил найти способ наладить отношения.

