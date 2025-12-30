Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 10:51

В Саудовской Аравии встревожились из-за мятежа в Йемене

МИД Саудовской Аравии заявил об угрозе мятежа в Йемене

Фото: Mohammad/XinHua/Global Look Press
Поддержанный ОАЭ мятеж в Йемене представляет угрозу для Саудовской Аравии, заявил МИД королевства. По данным ведомства, действия сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) угрожают нацбезопасности страны.

В Эр-Рияде указали, что мятеж также представляет опасность для безопасности и стабильности как самого Йемена, так и всего Аравийского полуострова. В этой связи МИД Саудовской Аравии подчеркнул, что любая угроза нацбезопасности является красной линией. Королевство намерено без колебаний принять все необходимые шаги и меры для противодействия и нейтрализации таких угроз.

Ранее власти Йемена потребовали от ОАЭ вывести все силы с территории республики в течение суток. Согласно указу, в стране ввели чрезвычайное положение, которое будет действовать в течение 90 дней.

В пятницу, 26 декабря, Саудовская Аравия нанесла авиаудары по позициям сепаратистов из Южного переходного совета в провинции Хадрамаут на востоке Йемена. Стало известно, что атаке подверглась долина Нахб, где базируются представители движения.

