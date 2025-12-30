Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 09:37

Йемен обратился к ОАЭ с ультиматумом

Йемен потребовал вывода всех сил ОАЭ в течение 24 часов

Фото: Yemeni Press Office APA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Власти Йемена потребовали вывода всех сил Объединенных Арабских Эмиратов с территории республики в течение 24 часов, следует из указа. Кроме того, как передает агентство Reuters, на территории ввели чрезвычайное положение сроком на 90 дней.

Чрезвычайное положение в республике вступает в силу во вторник, 30 декабря 2025 года, сроком на 90 дней с возможностью продления, — указано в материале.

Утром 30 декабря коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по порту Эль-Мукалла на востоке Йемена из-за поставок оружия из ОАЭ. Целями военных стали корабли, которые прибыли к восточному побережью республики из эмирата Фуджейра. Груз предназначался для сил Южного переходного совета (ЮПС).

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сторонам, участвующим в эскалации в южных провинциях Йемена, нужно проявить сдержанность и искать приемлемые решения проблем. Она подчеркнула, что Москва готова к конструктивному взаимодействию для урегулирования ситуации. Она добавила, что РФ приветствует шаги некоторых стран, в том числе ОАЭ, по снижению напряженности.

