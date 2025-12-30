ФСБ опубликовала кадры задержания и допроса террориста из Адыгеи Правоохранители допросили пойманного при подготовке к теракту жителя Адыгеи

Готовивший теракт в одной из школ в Адыгее мужчина планировал поджечь новогоднюю елку при помощи «коктейля Молотова», сообщили в ФСБ. Правоохранители задержали злоумышленника до того, как он успел совершить задуманное, предотвратив гибель детей. Он оказался гражданином одной из стран Центральной Азии, а также сторонником запрещенной в РФ международной террористической организации, пишет ТАСС.

По словам задержанного, кураторы связались с ним через Telegram и дали четкое указание изготовить зажигательную смесь. Ему обещали обеспечить безопасный выезд за пределы города после теракта.

При обыске из его автомобиля, припаркованного у школы, изъяли 10 бутылок с самодельной зажигательной смесью, холодное оружие и флаг террористической организации. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности кураторов неудавшегося террориста.

Ранее сообщалось, что в Твери полиция задержала 18-летнюю студентку по подозрению в поджоге главной новогодней ели города на Советской площади. Девушка стала жертвой телефонных мошенников. Подозреваемая подожгла праздничное дерево и попыталась скрыться, однако охрана городской администрации быстро заметила возгорание и потушила его. После этого девушку задержали.